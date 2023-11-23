Шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

Международная шахматная федерация (FIDE) продлила до 1 января 2025 года разрешение шахматистам из РФ и Белоруссии выступать под флагом организации в индивидуальных турнирах. Об этом 23 ноября сообщается на сайте FIDE.

Федерация уточнила, что разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.

16 марта 2022 года FIDE запретила российским и белорусским сборным принимать участие в командных турнирах под эгидой организации, при этом разрешила представителям данных стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации до 1 января 2024 года. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что российская сборная по шахматам выступит под флагом и с гимном в Китае на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в провинции Шаньдун.