Русская тройка: как выступят в Торонто Непомнящий, Горячкина и Лагно

В среду, 3 апреля, состоится открытие турнира претендентов-2024 и претенденток-2024, которые впервые пройдут в одно время и в одном месте — в Торонто. Из россиян в Канаде за первое место, дающее право сыграть в матче за шахматную корону, поборются Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. У них есть высокие шансы на успех в главном шахматном событии весны, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Четверка фаворитов

Кажется, не найти более справедливого формата, чтобы определить самого достойного — того, кто должен бросить перчатку чемпиону мира. Восемь гроссмейстеров, прошедших жесткое сито отбора, играют друг с другом в два круга обоими цветами (14 партий). Это исключают всякую случайность, показывая не только силу и подготовку к конкретной партии, но и устойчивость претендента на дистанции.

У мужчин в новой эре розыгрыша шахматной короны турнир претендентов в таком формате будет проходить уже в седьмой раз. Его уже выигрывали Магнус Карлсен, Виши Ананд, Сергей Карякин, Фабиано Каруана и дважды Ян Непомнящий. После триумфов в Екатеринбурге-2021 и Мадриде-2022 россиянин был в шаге от победы в матче на первенство мира-2023, но в плотной борьбе уступил титул 17-го чемпиона мира Дин Лижэню. Теперь у Непомнящего будет третья попытка отбора.

— Очевидно, что матч в Астане отнял у Яна много сил, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-тренер Непомнящего, наставник сборной России Владимир Поткин. — Результаты снизились, но при этом явно он нигде не проваливался. Показывал хорошие результаты онлайн, неплохо смотрелся на ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в конце декабря. Это показывает, что Непомнящий в достаточно неплохой форме.

Хотя в январе наш гроссмейстер занял восьмое место на супертурнире в Вейк-ан-Зее (из 14-ти), проиграв Алирезе Фирудже и Гукешу Доммараджу, а также сыграв вничью с Видитом Гуджрати и Рамембабу Прагнанандхой. Не лучшая статистика против будущих соперников по турниру претендентов-2024.

— В Нидерландах самое важное для него было почувствовать игру, размяться, — продолжил Владимир Поткин. — Результат был не на первом месте. Уверен, что в Торонто Ян будет представлять грозную силу. Именно по классу он превосходит большинство игроков турнира претендентов-2024, а по объему выполненной работы за последние годы россиянин вне конкуренции. Готовясь к двум подряд матчам за корону, он накопил невероятный объем знаний. Теперь самое важное — это воспользоваться теми моментами, которые у него будут.

Основными конкурентами Яна называют американцев Каруану и Хикару Накамуру, которые будут играть фактически домашний турнир. Их выделяет и экс-чемпион мира Карлсен.

— Думаю, у Фабиано есть отличные шансы на победу, — заявил Chess.com норвежец. — У него очень высокий уровень. Кажется, Каруана восстановил силы после небольшого спада. Возможно, он уже не так хорош, как в 2018 году, но он определенно относится к категории вероятных победителей. Хикару? Думаю, у него никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем этот. Накамура в последнее время довольно стабилен в классических шахматах, у него отличные шансы.

Говоря о Яне, Магнус заявил, что в последние несколько лет он не демонстрировал ничего особенного, за исключением выступлений в турнирах претендентов. «Я не уверен, но думаю, что у него достаточно класса, чтобы попасть в категорию топ-претендентов, учитывая, что он уже выиграл два таких турнира подряд», — считает Карлсен.

Российский гроссмейстер Александр Грищук, трижды участвовавший в турнирах претендентов, считает, что помимо перечисленной троицы также хорошие шансы на первое место имеет Алиреза Фируджа. Для гроссмейстера из Ирана, который выступает за Францию, это будет вторая попытка отобраться на матч. Первую в Мадриде он с треском провалил (шестое место).

— Ниджату Абасову из вежливости я даю один шанс из тысячи, — подчеркнул Грищук. — У Гукеша, Видита и Прагнанандха — 20–25% на троих. У оставшейся четверки — 75%. Примерно поровну.

Отметим, что Ян в первом туре сыграет против Абасова черными. На двух предыдущих турнирах претендентов россиянин также начинал черным цветом — и выигрывал, в Екатеринбурге одолев Аниша Гири, а в столице Испании — Лижэня.

Молодой состав

У женщин россиянки сыграют друг с другом в первом же туре. Екатерина Лагно отобралась в восьмерку претенденток, выиграв серию Гран-при ФИДЕ, опередив в том числе соперниц по Торонто — Александру Горячкину, Тань Чжунъи, Хампи Конеру. Горячкина заняла второе место и тоже получила путевку, а спустя несколько месяцев выиграла еще и Кубок мира-2023.

В сложнейшем турнире по нокаут-системе Александра прошла по грани в четвертьфинале, едва не проиграв 32-летней Харике Дроновалли. На тай-брейке в решающей рапид-партии у Горячкиной было катастрофическое положение, но Харика допустила ответный зевок, и Александре удалось спастись. В укороченных партиях (10 + 10) россиянка уже не оставила представительнице Индии никаких шансов. В полуфинале Александра взяла реванш у 16-й чемпионки мира Тань Чжунъи за поражение в турнире претенденток-2022, выиграв по итогам двух партий в классику.

В финале Александра считалась однозначной фавориткой. Хотя сбрасывать со счетов Нюргул Салимову не стоило, все-таки 20-летняя болгарская шахматистка, начавшая турнир с первого круга, по очереди выбила из борьбы за титул обидчицу Лагно Анн Гомес, Полину Шувалову и Анну Музычук. Так и получилось, но за счет опыта Горячкина все же взяла свое на сложнейшем тай-брейке.

Теперь соперничество Горячкиной и Салимовой продолжится в Канаде. Они сыграют между собой в шестом туре.

— На предыдущем претендентском я была самой молодой участницей, — рассказала «Известиям» Горячкина. — Сейчас и близко нет. Состав сильно омолодился. Выстрелили несколько молодых девушек — Рамешбабу Вайшали и Нургюл Салимова. Лэй Тинце выиграла прошлый претендентский, хотя до этого я не видела ее лет пять. Не знала, как она играет. Так что уверена, что будет очень серьезная борьба.

Главный тренер сборной России Сергей Рублевский считает, что главными соперницами наших девушек станут Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

— Все остальные более или менее прогнозируемые, от китаянок же можно ждать чего угодно, — подчеркнул Сергей Рублевский. — Если посмотреть по рейтингу, по классу, то наши девушки будут немного повыше. Но китайские шахматисты и шахматистки умеют собираться и показывать свой максимум в самый ответственный момент. Заметил это еще по командным турнирам. Их надо обыгрывать вчистую. Если дать им шансы, то они всегда их используют.

Отметим, что китайские шахматистки уже восемь лет удерживают корону. Последней чемпионкой мира из России была Александра Костенюк (2008–2010).