Визовый спрос: потеряет ли Канада главный шахматный турнир года

Шахматисты из России, Индии и некоторых других стран до сих пор не получили визы в Канаду, где с 3 по 22 апреля должен пройти турнир претендентов – 2024. 4 марта представители FIDE даже не исключили переноса соревнования в Европу, если правительство страны за неделю не решит проблему. И уже 5 марта исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил «Известиям», что между FIDE и властями Канады налажен «конструктивный диалог», переноса, вероятно, удастся избежать. В турнире участвуют три российских гроссмейстера — Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, и все относятся к фаворитам.

Визовые проблемы

О том, что турнир претендентов – 2024 пройдет в Торонто, стало известно еще в марте прошлого года. Эту новость в шахматном мире восприняли с позитивом. Во-первых, мужской и женский турнир запланированы в одни даты, что, несомненно, добавляет интереса к турниру прекрасной половины. Во-вторых, Северная Америка впервые принимает у себя шахматное мероприятие такого уровня, и потенциальный интерес аудитории к нему огромный.

«Мы ожидаем много зрителей, в том числе из США», — отмечал в интервью «Спорт-Экспрессу» генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский.

Но за месяц до старта главного шахматного события года стало известно, что многие участники и члены их команд не получили канадские визы. В том числе россияне и индийцы. Сутовский отметил, что для многих ожидание затянулось на четыре месяца и более. В конце прошлой недели FIDE обратилась к правительству Канады с просьбой решить визовый вопрос.

«Впервые в истории шахмат самый престижный турнир будет проводиться в Канаде, что является признанием растущей роли страны в шахматном мире. К сожалению, игроки из разных стран мира, подавшие заявления на получение визы несколько месяцев назад, до сих пор не получили никаких обновлений о своем статусе. Поскольку до турнира претендентов FIDE остался всего месяц, существуют серьезные опасения по поводу своевременного прибытия игроков в Торонто. Мы просим правительство оказать поддержку в срочном решении этого вопроса», — говорилось в заявлении организации.

4 марта Сутовский написал в своих социальных сетях, что у Канады есть неделя, чтобы закрыть бюрократические вопросы с визами. Иначе FIDE проведет турнир в другой стране в те же даты.

Похожая ситуация уже была год назад на женском Гран-при FIDE, где разыгрывались две путевки на турнир претендентов – 2024. Изначально заключительный этап Гран-при должен был пройти в Польше, но местные власти отказались выдавать визы трем российским шахматисткам (Екатерине Лагно, Александре Горячкиной и Полине Шуваловой). Хотя Лагно и Горячкина боролись за первое-второе место. Руководители FIDE пошли навстречу нашим игрокам и перенесли этап на Кипр (туда россиянки оформили визы). В итоге Лагно и Горячкина смогли сохранить первую и вторую позицию, обеспечив себе поездку в Торонто.

Нет сомнений

На этот раз переноса, похоже, не будет (запасным вариантом, вероятно, была Испания).

— Хочу всех успокоить. Мы не сомневаемся, что турнир претендентов – 2024 пройдет в Торонто, — заявил «Известиям» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. — Думаю, что сегодня-завтра FIDE объявит об этом официально. Конструктивный диалог между организацией и правительством Канады налажен. Понятно, что долгая неопределенность потрепала нервы шахматистам. С другой стороны, исторически россиянам было тяжело получить визу в Канаду. Но и представители других стран столкнулись с долгими сроками ожидания. Фактически все участники турнира претендентов – 2024, за исключением американцев Фабиано Каруана и Хикару Накамуры, столкнулись с бюрократическими проблемами.

По словам Ткачева, перенос турнира в другую страну мог бы стать проблемой для гроссмейстеров, которые заранее готовятся играть в другом часовом поясе.

— К тому же тренерский штаб заранее продумывает логистику, — продолжил исполнительный директор ФШР. Рассматриваются варианты прилететь в этот часовой пояс так, чтобы избежать акклиматизации. Все-таки это главное событие года, и не без оснований мы рассчитываем, что в мужской и женской секции победят наши соотечественники. Очень надеюсь, что в следующем году будут два матча за корону с вывеской Россия – Китай (чемпионами мира являются представители КНР Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь).

В Торонто продолжают продавать билеты на турнир претендентов. Стоимость входа на один игровой день варьируется от 40 до 60 канадских долларов. 3 марта организаторы провели жеребьевку. Победитель двух последних турниров претендентов Ян Непомнящий стартует черным цветом против аутсайдера Ниджата Абасова. Во втором туре россиянин попытается обыграть белыми Алирезу Фируджу. Затем его ждет три партии подряд с представителями Индии: Гукешем Доммараджу, Видитом Гуджрати и Рамешбабу Прагнанадха. Закончит же первый круг Ян соперничеством, вероятно, со своими главными конкурентами — Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой.

— Ни за кого не болею, но мне кажется, что наибольшие шансы на победу в турнире претендентов имеет Ян Непомнящий, — отметил в беседе с «Известиями» победитель Всемирной шахматной олимпиады – 2022 в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев. — У него огромный и победный опыт на этих турнирах. Хотя конкуренты у Яна очень сильные. Думаю, что в этот раз борьба будет очень плотной.

В женском турнире Екатерина Лагно и Александра Горячкина начнут турнир с партии друг против друга (в турнире претендентов исторически представители из одной страны встречаются в первом и последнем туре). Далее Александру ждут партии с Анной Музычук, Лей Тинзе, Рамешбабу Вайшали, Хампи Конеру, Нургюл Салимовой и Тань Чжунъи. У Екатерины будет следующая последовательность соперниц: Конеру (во втором туре), Музычук, Чжунъи, Вайшали и Салимова.