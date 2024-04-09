Украинцы попали под подозрение после обнаружения четырех убитых мужчин в Польше

Полиция Польши начала расследование по делу об убийстве четырех мужчин в Варшаве, среди подозреваемых в совершении преступления есть граждане Украины. Как сообщает 9 апреля газета Rzeczpospolita, тела четырех мужчин были найдены в заброшенном многоквартирном доме в варшавском районе Воля.

Утром в понедельник, 8 апреля, в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил, что обнаружил мертвых людей. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты.

Как отметил представитель главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята, изувеченные тела трех мужчин были спрятаны под мусором на разных этажах здания. Позже было обнаружено четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома. Были арестованы семеро бездомных в возрасте от 30 до 50 лет, занимавших здание, среди которые есть граждане Польши и Украины, добавляет «РИА Новости».

«Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в многоквартирном доме за последние дни или недели. Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица», — заявил представитель окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

До этого, 25 января, сообщалось, что приток беженцев из Украины увеличил статистику преступлений в Польше. Обозреватель газеты Rzeczpospolita Гражина Завадка отметила, что всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тыс. больше, чем в предыдущем. За десятилетие рост увеличился в пять раз (с 3,5 тыс. в 2013 году). Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы, отметило СМИ.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.