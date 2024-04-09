В Госдуме высказались о сокращении рабочей недели для многодетных

Сокращение рабочей недели для многодетных родителей на пять часов может быть полезно только в том случае, если это не повлияет на размер оплаты труда. Об этом депутат Госдумы Нина Останина заявила во вторник, 9 апреля.

«В противном случае это будет невыгодно для многодетных родителей. Надо хорошо подумать на эту тему, всё взвесить. Сами многодетные, насколько я знаю, с такой просьбой не обращались», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий также обратила внимание на необходимость учесть интересы работодателя при решении подобных вопросов.

«Это палка о двух концах. Если работодателя обяжут сокращать рабочие часы, он просто не станет нанимать многодетных. Так что подобная инициатива вызывает сомнения», — заключила Останина.

В начале ноября в Государственную думу сенатором Айратом Гибатдиновым был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями. В пояснительной записке к проекту говорится, что условия труда современного наемного рабочего усилили давление на его психическое и моральное состояние, что негативно сказывается на трудоспособности.

В августе в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Отмечалось, что в множестве европейских стран уже работают по 36, 35 и 32 часа в неделю. Тогда же в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей, передает RT.

Также в августе Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.