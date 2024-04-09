Востоковед оценил влияние турецких санкций на Израиль

Ограничения Турции на экспорт в Израиль ряда промышленных товаров на фоне боевых действий в секторе Газа не будут иметь серьезного эффекта. Такое мнение «Известиям» 9 апреля выразил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Ранее в этот день стало известно, что министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров на фоне событий в Газе. Телеканал Yirmidort уточнил, что рестрикции будут действовать до окончания конфликта в регионе.

«На мой взгляд, данное заявление не будет иметь серьезного эффекта. Оно вряд ли сплотит мусульманские страны в некоем стремлении использовать экономические инструменты давления на Израиль, и оно не повлияет на поведение израильского политического руководства, как в отношении Палестины, сектора Газа, так и, соответственно, палестинского движения ХАМАС. Тем более торговля с Турцией не является критически значимой для Израиля в полной мере, несмотря на кризисные явления и сложную ситуацию для экономики страны», — считает Лукьянов.

По его словам, товарооборот Израиля с арабскими странами в целом является обоюдовыгодным. Те страны, которые ведут торговлю с Израилем, делают это из соображений собственной выгоды, не только экономической, но и политической, добавил он.

«Несмотря на то что происходит сегодня в секторе Газа, арабские страны не готовы отказаться от торговли. Объединенные Арабские Эмираты намерены сохранить потенциал и базис Авраамовых соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. — Ред.), а Саудовская Аравия намерена расширить свои отношения с Израилем в будущем», — сказал востоковед.

9 апреля глава израильского МИДа Исраэль Кац заявил, что Израиль примет ответные меры после санкций со стороны Турции на фоне ситуации в секторе Газа. Он сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.