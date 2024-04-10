Как будет проходить ЕГЭ по биологии в 2024 году

Биология не относится к обязательным дисциплинам, которые нужно сдавать для получения аттестата. Экзамен сдают на добровольной основе. Как правило, этот предмет выбирают школьники, которые планируют связать свою жизнь с медициной, сферой здравоохранения, пищевой промышленностью, экологией или ветеринарией. «Известия» рассказывают, как будет проходить экзамен и сколько балов нужно набрать для поступления в вуз по этим направлениям в 2024 году.

ЕГЭ по биологии в 2024 году — что изменилось

Изменения в ЕГЭ коснулись почти всех предметов школьной программы, в том числе биологии. В 2024 году из теста исключили задание №20. Таким образом, общее число заданий сократилось с 29 до 28. Также уменьшен максимальный первичный балл — с 59 до 57 баллов.

Задания охватывают семь основных разделов школьного курса биологии: «Биология как наука. Живые системы и их изучение», «Система и многообразие органического мира», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой природы. Развитие жизни на Земле», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Начиная с этого года у выпускников, которые не набрали нужное количество баллов, есть возможность пересдать экзамен. Для них в середине лета выделен резервный день. Учитываться будет только последний результат.

ЕГЭ по биологии в 2024 году — когда состоится

В 11-м классе основной этап сдачи экзаменов начнется 23 мая. ЕГЭ по биологии запланирован на 11 июня (вторник). В качестве резервной даты установлено 19 июня (среда). Этот день предназначен для выпускников, пропустивших экзамен по уважительной причине, например, из-за болезни.

Сдать ЕГЭ можно и досрочно — 19 апреля (пятница). В этом году сдать экзамен таким образом разрешили всем выпускникам, которые успешно завершили учебный план.

В 2024 году экзамен по биологии начнется в 10:00 по местному времени и продлится три часа 55 минут. В случае необходимости школьники могут пересдать экзамен 5 июля (пятница).

Итоги тестирований будут известны до начала приемной кампании и позволят своевременно подать документы в высшее учебное заведение.

ЕГЭ по биологии в 2024 году — кодификатор ФИПИ

Каждый вариант экзамена состоит из двух частей и содержит 28 заданий. В первой части — 21 задание, из них 14 заданий базового уровня и семь — повышенного. Задачи выявляют умение школьников определять, сравнивать, классифицировать и объяснять различные биологические объекты, явления и процессы.

Ответ нужно выбрать из вариантов, предложенных в задании, по изображению на рисунке или на основе недостающей информации в таблице. Решение записывается в виде слова, числа или последовательности цифр. Рекомендуемое время на решение каждой задачи — до пяти минут.

Во второй части надо выполнить семь заданий, из которых одно повышенного уровня и шесть высокого уровня сложности. Они направлены на выпускников, имеющих высокий уровень подготовки. Ответ в заданиях формулируется самостоятельно в развернутой форме. Рекомендуемое время на решение задачи второй части — 15–30 минут.

Для подготовки к экзамену можно использовать задания из открытого банка ФИПИ и навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

ЕГЭ по биологии в 2024 году — как выставляются баллы

Правильное выполнение заданий оценивается от одного до трех баллов. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в форме, указанной в инструкции, — то есть символ в ответе стоит на своем месте, а лишние символы отсутствуют. В противном случае балл могут снизить.

Развернутые ответы проверяются экспертами предметных комиссий. Максимальное количество балов можно получить за правильное выполнение заданий №22–28, то есть всех заданий второй части. За каждый правильный ответ выставляют три балла.

В 2024 году за выполнение всей работы можно получить 57 первичных баллов. Год назад экзамен считался сдан («тройка»), если было набрано не менее 36 первичных баллов. Оценке «хорошо» соответствовало 55–78 баллов.

Первичные баллы — лишь предварительный результат. Они необходимы для оценки количества заданий, выполненных верно. Окончательный результат ЕГЭ по биологии школьники получают в тестовых баллах. Для этого первичные баллы пересчитываются по стобалльной системе. В 2023 году средний балл за ЕГЭ по биологии составил 50,1.

ЕГЭ по биологии в 2024 году — что можно и нельзя брать с собой

Во время сдачи ЕГЭ выпускнику нужно иметь при себе паспорт и одну-две гелевые ручки черного цвета. В аудиторию разрешается взять воду, лекарства и необходимые приспособления, показанные по состоянию здоровья. Никаких других предметов, в том числе мобильных телефонов, быть не должно.

При выполнении заданий можно пользоваться только черновиком. При оценивании работы записи в нем не учитываются.

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