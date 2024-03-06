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Рособрнадзор сообщил о возможности пересдать ЕГЭ по одному предмету с 2024 года

Рособрнадзор: выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету уже в июне
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор уже в июне 2024 года. Об этом 6 марта сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года эта возможность у выпускников появится», — сказал он журналистам, отвечая на их вопрос о том, когда школьники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету.

Музаев уточнил, что первый результат будет аннулирован.

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Ранее, 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать эту возможность выпускникам учебных учреждений. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В связи с этим он предложил дать выпускникам возможность пересдать один предмет на выбор до конца приемной кампании в вузы.

До этого, 27 февраля, руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала, что у некоторых выпускников будет возможность сдать ЕГЭ в период резервных дней, с 20 июня по 1 июля. Резервные дни существуют для основного и досрочного периодов. В частности, право досрочной сдачи экзамена в резервные дни предоставляется учащимся в случае совпадения даты проведения экзаменов.

Еще в декабре Музаев сказал, что ЕГЭ не будет меняться с учетом смены модели российского высшего образования, которая произойдет с 1 сентября 2025 года. С этой даты Россия откажется от Болонской системы образования. Связывать эту систему с ЕГЭ, пусть они и появились одновременно, неверно, подчеркнул Музаев.

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