Рособрнадзор исключил вероятность изменений в ЕГЭ с 1 сентября 2025 года

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 24 декабря сообщил, что новая модель высшего образования в России, которая заработает в высших учебных заведениях страны с 1 сентября 2025 года, не повлечет за собой изменения формата и содержания единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Всё равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших. Сейчас экзамен самодостаточен», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Музаев, многие граждане склонны связывать болонскую систему образования с ЕГЭ по той причине, что появились они почти одновременно, хотя на самом деле никак не зависят друг от друга.

Ранее в этот день Музаев сообщил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) на ЕГЭ в будущем планируют увеличить. Как отмечалось, в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, его содержание утвердили еще до 1 сентября 2023 года. Однако каждый год информация актуализируется.

Ранее, 19 ноября, Музаев заявил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет не планируется и не обсуждается.

До этого, 12 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ. Так, сроки базового высшего образования составят от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет. Как уточнялось, программа будет осуществлена в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском томском государственном университете.