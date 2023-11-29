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Рособрнадзор исключил возможность перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Перевод единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не планируется и не обсуждается, заявил 29 ноября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем», — сказал он на встрече со школьниками, их родителями и учителями на Международной выставке-форуме «Россия».

Вместе с тем, Музаев поделился, что в рамках выставки уже более 700 учеников 10-11 классов зарегистрировались на сдачу пробного ЕГЭ на стенде Рособрнадзора.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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Ранее, 16 ноября, замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил, что все системы, которые связаны с проведением ЕГЭ, полностью переведут на отечественное программное обеспечение к 2026 году. По его словам, уже в 2024 году в нескольких субъектах РФ апробируют новое ПО.

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