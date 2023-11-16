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Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские

Рособрнадзор: системы ЕГЭ к 2026 году переведут на российское ПО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Все системы, которые связаны с проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ), запланировано полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2026 году. Об этом 16 ноября заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский в ходе конференции по оценке качества образования

«Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов», — цитирует Круглинского пресс-служба ведомства.

Рассказывая о грядущих изменениях в проведении ЕГЭ, он также указал, что с этого учебного года выпускники прошлых лет не могут принимать участие в ЕГЭ в досрочный период.

Кроме того, замглавы Рособрнадзора представил график проведения всероссийских тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ-2024. Они состоятся 16 февраля, 5 марта, 23 апреля и 15 мая, сообщил он.

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Ранее, 12 ноября, стало известно, что на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике школьникам официально разрешили использовать непрограммируемый калькулятор.

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