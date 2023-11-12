На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили пользоваться калькулятором
На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике школьникам официально разрешили использовать непрограммируемый калькулятор. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
«При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», — говорится в документе.
24 августа ФИПИ опубликовал проекты документов, которые определяют изменения в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) для основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9-х классов в 2024 году. Директор департамента методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта разъяснил «Известиям», в чем суть новых правил. В целом он отметил, что ОГЭ стал понятнее и прозрачнее.