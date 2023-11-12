Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта
Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра
Общество
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили пользоваться калькулятором
Мир
Песков прокомментировал анонс киевским режимом нового контрнаступления ВСУ
Мир
Россия приступила к эвакуации граждан РФ из сектора Газа
Мир
Лавров указал на тщетные попытки ЕС вытолкнуть РФ из Центральной Азии
Общество
В Москве 12 ноября может выпасть до трети месячной нормы осадков
Мир
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Мир
Экс-главком НАТО сравнил конфликт на Украине с Корейской войной
Политика
Песков назвал смыслом дружбы западных стран вытеснение России
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении с начала боев более 60 членов «Хезболлы»
Мир
В Британии отметили напряженность в отношениях спецслужб Украины и Запада
Интернет и технологии
Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов в России
Сюжет:

На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили пользоваться калькулятором

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике школьникам официально разрешили использовать непрограммируемый калькулятор. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», — говорится в документе.

Бот не выдаст: ChatGPT научился проверять ЕГЭ
Нейросети нивелируют человеческий фактор при оценке экзаменационных работ

24 августа ФИПИ опубликовал проекты документов, которые определяют изменения в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) для основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9-х классов в 2024 году. Директор департамента методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта разъяснил «Известиям», в чем суть новых правил. В целом он отметил, что ОГЭ стал понятнее и прозрачнее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023