В Рособрнадзоре заявили о росте числа заданий о СВО в ЕГЭ в будущем
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 24 декабря сообщил, что число заданий по темам спецоперации на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем планируют увеличить.
Отмечается, что в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, его содержание утвердили еще до 1 сентября 2023 года. Однако каждый год информация актуализируется.
«Сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий (на темы спецоперации. — Ред.) будет расширяться», — приводит его слова ТАСС.
В ЕГЭ-2024 по истории предусмотрены задания о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также есть задания, где требуется установить соответствие между событиями и их участниками, в которых приводится СВО, а в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка — Ясиноватая.
Ранее, 19 ноября, Музаев заявил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет не планируется и не обсуждается.