Как будет проходить ЕГЭ по математике в 2024 году

При выпуске из школы единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой или профильной математике считается обязательным. Его результаты показывают, насколько хорошо усвоен предмет, и важны при поступлении в вуз. Как будет проходить экзамен и что изменилось для выпускников в 2024 году, рассказывают «Известия».

ЕГЭ по математике в 2024 году — что изменилось

В текущем году обновлены кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы по предмету и включены новые задания.

Изменения затронули только профильную математику. Так, в первую часть работы включили задание по геометрии (задание 2), проверяющее умения определять координаты точки, вектора, производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами.

Также увеличен максимальный первичный балл за выполнение работы с 31 до 32 баллов. При этом сохранена и проиллюстрирована преемственность с кодификаторами прошлых лет.

Выпускники, которые получили недостаточное количество балов для получения аттестата или поступления в вуз, могут пересдать предмет. Начиная с 2024 года для них выделен резервный день в середине лета. Но стоит учесть, что пересдать можно только один предмет на выбор, а предыдущий результат будет аннулирован.

Что касается сроков проведения основного экзамена по математике, то они не изменились.

ЕГЭ по математике в 2024 году — когда состоится

ЕГЭ по математике, как и в прошлом году, будет проходить в три этапа — досрочный, основной и резервный. Основной этап сдачи экзамена начнется 23 мая.

Основной экзамен запланирован на 31 мая (пятница). Его будут сдавать в один день и по базовому, и по профильному направлениям. В качестве резервной даты установлено 20 июня (четверг). Возможность сдать ЕГЭ в этот день предоставляют тем, кто не завершил экзамен по уважительной причине или не смог пройти минимальный порог.

Школьники или экстерны, освоившие учебный план по всем предметам, могут сдать экзамен досрочно — 18 апреля (четверг). При неудовлетворительном результате пересдать экзамен можно будет только 5 июля (пятница).

Тестирование начнется, как и в прошлые выпуски, в 10:00 по местному времени. На выполнение работы по математике базового уровня дается 3 часа, профильного — 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по математике в 2024 году — кодификатор ФИПИ

Экзаменационная работа по математике базового уровня состоит из 21 задания, куда входят математические вычисления, решение уравнений и неравенств. Есть отдельный блок по геометрии, а также задачи, связанные с математическим анализом.

ЕГЭ по профильной математике разделен на две части и содержит 19 заданий. В первую включено 12 заданий, в которых надо указать только правильный ответ. Семь заданий содержат задачи базового уровня сложности (№ 1–4, 6–8), а пять — повышенного (№ 5, 9–12).

Во второй части семь заданий, где надо дать развернутый ответ. Из них три задачи по алгебре на уравнения и неравенства (№ 13, 15, 16), два задания по геометрии (№ 14 и 17) и две задачи высокого уровня сложности с параметрами и числами (№ 18, 19).

Материалы к ЕГЭ по математике можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

ЕГЭ по математике в 2024 году — как выставляются баллы

По базовой математике выставляется 1 балл за каждый правильный ответ. Всего можно набрать 21 балл. Первая часть ЕГЭ профильного уровня оценивается с использованием специальных аппаратно-программных средств. Каждое верное решение оценивается одним баллом. Максимальный балл за первую часть — 12, за всю работу — 32.

Для получение аттестата профильную математику нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а по математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) достаточно набрать 3 балла. Однако нужно учитывать, что при поступлении в государственные вузы минимальный порог выше, чем при получении документа о среднем образовании.

Чтобы успешно сдать экзамен, стоит отработать все возможные задачи, чтобы быстро справиться с ним на экзамене. Ведущий специалист Московского центра качества образования Марина Черняева посоветовала выпускникам сначала прорешать задачи после каждого параграфа учебного пособия, а затем перейти к заданиям из открытого банка ФИПИ. Также полезно будет поработать с навигатором самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

ЕГЭ по математике в 2024 году — что можно и нельзя брать с собой

Согласно правилам, во время сдачи ЕГЭ выпускник обязан иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку. Лучше иметь их две про запас. При необходимости также можно взять воду, лекарства и специальные технические средства — для выпускников с ограничениями по здоровью.

Помимо этого с собой можно взять калькулятор, карандаш и линейку. Любые гаджеты, средства связи и справочные материалы проносить в аудиторию нельзя. Черновик и материалы, которые можно использовать во время экзамена, выдадут на месте.

Ранее «Известия» рассказали о правилах сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2024 году.