Собянин анонсировал соединение южного участка МСД с крупными трассами

На юге столицы продолжается формирование нового дорожного каркаса — в частности, южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) там планируется соединить с крупными автомобильными трассами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в конце текущего года МСД выйдет на Симферопольское и Варшавское шоссе, а в конце будущего — на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе. «Сейчас строим дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и главной магистралью ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — написал мэр.

В общей сложности запланировано строительство свыше 12 км дорог. Часть из них приходится на семь искусственных сооружений — это эстакады-съезды, тоннели, эстакада и мост.

Кроме того, будут возведены четыре пешеходных перехода: два надземных — в районе ЖК «Южная Битца» и ТЭЦ-26, а также два подземных — в районе поселка Битца в Подмосковье и ЖК «Бутово Парк 1А».

Как отметил градоначальник, запуск новой трассы сократит время в пути в среднем на 23 минуты. Кроме того, в результате ввода объекта в строй будет снижена нагрузка на южный сектор МКАД и ряд крупных улиц.

Мэр столицы напомнил, что движение по основному ходу МСД было запущено в сентябре 2023 года. Сейчас по диаметру проезжает порядка 400 тыс. автомобилей в сутки, добавил Сергей Собянин.