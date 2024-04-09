Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды вечером во вторник, 9 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м/с. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли и транспорта и строящихся зданий.

Кроме того, под особым контролем столичных властей находится функционирование систем жизнеобеспечения. В частности, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

В связи со сложными погодными условиями горожан попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее, 8 апреля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что вторник может стать самым дождливым днем на текущей неделе. При этом на следующий день, 10 апреля, осадков не прогнозируется, а погода будет солнечной, с температурой +20… +22 градуса.

4 апреля в экстренных службах сообщили, что в начале месяца в столице из-за непогоды госпитализировали 16 человек. Еще одному пострадавшему было назначено амбулаторное лечение.