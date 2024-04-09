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РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре

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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
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Россия выразила солидарность послу Мексики в Москве Эдуардо Вильегасу Мехиасу в связи со штурмом мексиканского посольства в Эквадоре, сообщает 9 апреля МИД РФ.

9 апреля Мехиас посетил Министерство иностранных дел РФ. Со стороны России ему была выражена солидарность с мексиканскими дипломатами в связи событиями, произошедшими 5 апреля в посольства Мексики в Кито.

«Высказаны пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим мексиканским дипломатам», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Также стороны подтвердили безусловная важность соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, являющейся фундаментом для поддержания отношений между странами.

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Полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу, в ночь на 6 апреля. Правоохранители задержали там бывшего эквадорского вице-премьера Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Позже администрация президента Даниэля Нобоа подтвердила информацию о задержании Гласа и назвала штурм дипмиссии защитой суверенитета. Портал Primicias тогда же сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в Гуаякиле на юго-западе страны.

На следующий день глава эквадорского МИДа Габриэла Соммерфельд заявила, что власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега бывшего вице-президента Эквадора. До этого, 3 марта, Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.

8 апреля телеканал Teleamazonas сообщил, что Глас находится в коме. Предположительно, он мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов, говорилось в сообщении.

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