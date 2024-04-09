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Боррель признал отсутствие вариантов оплаты за наращивание военных возможностей ЕС

Боррель признался, что не знает, как финансировать милитаризацию ЕС
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Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что не знает, как платить за наращивание военных возможностей ЕС, что не предусмотрено базовыми документами сообщества. Об этом он сказал 9 апреля на конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на YouTube-канале Negucios TV.

«Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов», — сказал он.

Он добавил, что не видит проблемы в том, чтобы найти способ обойти базовые документы ЕС, которые не предполагают оборонных статей в бюджете, если это является «экзистенциальной потребностью для Евросоюза».

Ранее в этот день он также заявил, что необходимо сделать оборону центром европейской политики. По его словам, «американский оборонный зонтик» над Европой скоро может закрыться, поэтому ЕС в обороне должен рассчитывать исключительно на себя.

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До этого, 1 апреля, в Испании усомнились в возможности Европы защищаться без помощи США. Обозреватель газеты La Vanguardia указал на то, что трансатлантические отношения могут быть разорваны с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Тогда же глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Он отметил, что текущие отношения РФ и альянса можно охарактеризовать выражением «более чем холодная война».

При этом президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, и назвал такие предположения бредом. Он отметил, что у страны нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.

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