Боррель признал отсутствие вариантов оплаты за наращивание военных возможностей ЕС
Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель признался, что не знает, как платить за наращивание военных возможностей ЕС, что не предусмотрено базовыми документами сообщества. Об этом он сказал 9 апреля на конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на YouTube-канале Negucios TV.
«Мы должны нарастить наши финансовые возможности. Я не знаю как, возможно путем займов», — сказал он.
Он добавил, что не видит проблемы в том, чтобы найти способ обойти базовые документы ЕС, которые не предполагают оборонных статей в бюджете, если это является «экзистенциальной потребностью для Евросоюза».
Ранее в этот день он также заявил, что необходимо сделать оборону центром европейской политики. По его словам, «американский оборонный зонтик» над Европой скоро может закрыться, поэтому ЕС в обороне должен рассчитывать исключительно на себя.
До этого, 1 апреля, в Испании усомнились в возможности Европы защищаться без помощи США. Обозреватель газеты La Vanguardia указал на то, что трансатлантические отношения могут быть разорваны с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом.
Тогда же глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Он отметил, что текущие отношения РФ и альянса можно охарактеризовать выражением «более чем холодная война».
При этом президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, и назвал такие предположения бредом. Он отметил, что у страны нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.