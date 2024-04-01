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В Испании усомнились в возможности Европы защищаться без помощи США

La Vanguardia: Европа зависит от США и не может самостоятельно защитить себя
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Европе угрожает зависимость от США в сфере обороны, и неясно, сможет ли Евросоюз в дальнейшем защищать себя самостоятельно. С таким мнением 31 марта выступил обозреватель испанской газеты La Vanguardia.

По его оценке, на фоне предстоящего 75-летнего юбилея НАТО европейские лидеры лишь увеличивают расходы на оборону, осознавая уязвимость объединения перед двумя угрозами — огромной зависимостью от Вашингтона и якобы «территориальными амбициями» России.

«Они (страны ЕС. — Ред.) пока не могут защитить себя, и неясно, удастся ли им это когда-либо. Более того, трансатлантические отношения могут быть подорваны через несколько месяцев, если [экс-президент США Дональд] Трамп вернет себе Белый дом», — пишет автор.

Таким образом, спустя десятилетия кризиса собственной идентичности Североатлантический альянс вернулся к исходной точке, в которой Россия опять является для него главным врагом и причиной существования, резюмировал журналист.

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1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Текущие отношения РФ и альянса можно охарактеризовать выражением «более чем холодная война», считает дипломат.

Ранее, 30 марта, глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в стремлении втянуть НАТО в украинский конфликт. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ей купить карту и учебник истории.

Президент РФ Владимир Путин также заявил 28 марта, что Россия не собирается воевать с НАТО, и назвал такие предположения бредом. Он отметил, что у страны нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.

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