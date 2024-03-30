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Бербок обвинила Россию в стремлении втянуть НАТО в конфликт

Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что Россия хочет втянуть НАТО в конфликт
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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия якобы хочет втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 марта сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на интервью дипломата медиагруппе Funke.

По словам Бербок, Москва якобы планирует сделать Североатлантический альянс стороной конфликта, поэтому дипломат исключает отправку французских военных на Украину.

«Мы с самого начала дали понять, что никогда этого не допустим. И это правда», — добавила глава немецкой дипломатии.

Бербок продолжила, что, помогая Украине, Европа гарантирует собственную безопасность. Также она подчеркнула, что Россия якобы не намерена вести переговоры о заключении мира с Украиной.

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Ранее, 29 марта, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что нет признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Прямой угрозы не существует, добавил он. По словам Бауэра, каждое государство должно быть в состоянии защитить себя.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением.

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, эти предположения — просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако именно альянс подошел к российским границам вплотную.

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