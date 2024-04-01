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Гаврилов охарактеризовал отношения России и НАТО как «более чем холодная война»

Гаврилов: отношения России и НАТО сегодня «более чем холодная война»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Отношения России и НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Об этом 1 апреля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил дипломат, если проводить параллели между историческими эпохами, «достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». По его словам, в нынешней политической ситуации подобная риторика вновь преобладает.

«В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой». Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия – НАТО сейчас можно охарактеризовать как более чем холодная война», — приводит его слова «РИА Новости».

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Ранее, 29 марта, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии в настоящее время признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. При этом он отметил, что РФ никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Орбан также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

При этом 14 марта политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» указал на риск эскалации в отношениях России и НАТО. По его словам, для этого достаточно одного маленького шага в неверном направлении.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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