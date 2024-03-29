Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением, однако категорически против вступления в альянс Украины. Об этом 29 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, которая была опубликована в журнале European Voices.

По словам Орбана, Россия не будет нападать на страну — участницу НАТО, однако никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Он также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

Бывший канцлер Австрии не согласился с премьер-министром Венгрии и заявил, что Украина должна немедленно участвовать в переговорах по вступлению не только в Евросоюз, но и в НАТО.

Ранее, 28 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

При этом, 14 марта, политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» указал на риск эскалации в отношениях России и НАТО. По его словам, для этого достаточно одного маленького шага в неверном направлении.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.