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Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Главе МИД Германии Анналене Бербок после ее высказываний о том, что Россия якобы стремится втянуть НАТО в конфликт, следует купить карту и учебник истории. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?» — задалась вопросом Захарова.

Она также предложила помимо учебника по истории и карты купить главе МИД ФРГ жвачку для того, «чтобы меньше говорила подобной чуши».

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Как сообщило 30 марта издание Tagesspiegel, Бербок заявила о том, то Москва якобы планирует сделать Североатлантический альянс стороной конфликта, поэтому дипломат исключает отправку французских военных на Украину.

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, эти предположения — просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако именно альянс подошел к российским границам вплотную.

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