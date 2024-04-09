Боррель заявил о необходимости сделать оборону центром европейской политики

Оборона и военные возможности должны стать центром политики Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на YouTube-канале Negucios TV.

«Оборона в самом прямом жестком смысле, наличие военных возможностей должны быть сердцем европейской политики, возможно, одним из краеугольных камней европейского проекта», — сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что «американский оборонный зонтик» над Европой скоро может закрыться. По словам Борреля, это зависит от того, кто одержит победу на предстоящих выборах президента США. Важность НАТО сохраняется, однако внутри него должна появиться европейская компонента, поскольку ЕС в обороне должен рассчитывать исключительно на себя, заключил политик.

Ранее, 1 апреля, в Испании усомнились в возможности Европы защищаться без помощи США. Так, обозреватель газеты La Vanguardia указал на то, что трансатлантические отношения могут быть разорваны с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

В тот же день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Текущие отношения РФ и альянса можно охарактеризовать выражением «более чем холодная война», считает дипломат.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 28 марта заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, и назвал такие предположения бредом. Он отметил, что у страны нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.