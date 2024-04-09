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Как будет проходить ЕГЭ по информатике в 2024 году

Выпускникам рассказали о правилах сдачи ЕГЭ по информатике
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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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С каждым годом выпускников, сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике, становится всё больше. Этот предмет сдают одиннадцатиклассники, которые после школы планируют поступать в колледжи и вузы на инженерные и математические специальности, а также намерены связать свою жизнь с кибернетикой, IT-сферой, экономикой или статистикой. «Известия» рассказывают, как будет проходить экзамен и сколько баллов нужно набрать для поступления на престижные направления в 2024 году.

ЕГЭ по информатике в 2024 году — что изменилось

В текущем учебном году изменения в ЕГЭ коснулись почти всех предметов. По информатике они незначительные и затронут только задание № 13. Если раньше при его выполнении надо было найти количество путей в графе, то теперь будет проверяться умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP. Данное задание было в ЕГЭ 2020 года.

Сама структура экзамена не изменилась. Задания включают задачи по основным темам курса информатики в школе по разделам: «Информационные технологии», «Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование».

Начиная с этого года у выпускников впервые появилась возможность пересдать экзамен, если его результаты хуже, чем ожидалось. Для пересдачи выделен резервный день в середине лета. Пересдать можно только один предмет на выбор, при этом предыдущий результат аннулируется.

ЕГЭ по информатике в 2024 году — когда состоится

Основной этап сдачи экзаменов в 11-м классе начнется 23 мая. ЕГЭ по информатике запланирован на 7 и 8 июня (пятница, суббота). В качестве резервной даты установлено 19 июня (среда). Сдать ЕГЭ в этот день могут выпускники, которые не завершили экзамен по уважительной причине или не смогли пройти минимальный порог.

Школьникам или экстернам, освоившим учебный план по всем предметам, предоставляется возможность сдать экзамен досрочно — 22 апреля (понедельник).

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ЕГЭ по информатике в 2024 году будет проводиться в компьютерной форме с помощью специализированного программного обеспечения. Тестирование начнется в 10:00 по местному времени. На выполнение работы отведено 3 часа 55 минут.

Пересдать экзамен по информатике школьники смогут до окончания приемной кампании 4 июля. Итоги тестирований будут известны в сроки, позволяющие своевременно подать документы в интересующее учебное заведение.

ЕГЭ по информатике в 2024 году — кодификатор ФИПИ

Каждый вариант экзаменационной работы включает 27 заданий. В работу входят по 11 заданий базового и повышенного уровней сложности, а также 5 заданий высокой сложности. Ответы представляют собой одно или несколько чисел или последовательность символов (букв или цифр).

На ЕГЭ проверяются навыки обработки числовой и текстовой информации, умение строить различные объекты, в том числе логические формулы, а также способность понимать программы и алгоритмы. Кроме того, нужно продемонстрировать навыки владения одним из универсальных языков программирования, например C++, Pascal, Java или Python, и приемы написания программы для решения какой-либо стандартной задачи.

Для выполнения работы будет предоставлено необходимое программное обеспечение (ПО): среды программирования, редакторы текстов и электронных таблиц. Более подробную информацию можно получить на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

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Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать задания из открытого банка ФИПИ и навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Попробовать свои силы можно с помощью специального тренажера, там же будет известен возможный результат на экзамене.

ЕГЭ по информатике в 2024 году — как выставляются баллы

Ответы будут оцениваться автоматизированно. Поэтому важно, чтобы решение было записано в той форме, которая указана в инструкции к задаче.

За правильное выполнение заданий № 1–25 начислят по 1 баллу. За верный ответ на задания № 26 и 27 выставят по 2 балла. Но если будет указано только одно верное число, поставят 1 балл. В остальных случаях — 0 баллов.

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы. Максимум можно набрать 29 баллов. Затем они переводятся в тестовые баллы по 100-балльной шкале.

Экзамен считается сданным, если набрано не менее 6 первичных баллов. Чтобы претендовать на бюджет в вузе, нужно набрать более 20 баллов (от 80 тестовых баллов).

ЕГЭ по информатике в 2024 году — что можно и нельзя брать с собой

Во время сдачи ЕГЭ выпускнику нужно иметь при себе паспорт и одну-две гелевые ручки черного цвета. С собой также разрешается взять воду, лекарства, а выпускникам с ограничениями по здоровью — специальные технические средства.

Мобильные телефоны, гаджеты и любые справочные материалы проносить в аудиторию нельзя. Можно пользоваться только черновиком и предоставленным ПО. При оценивании работы записи в черновике не учитываются.

Ранее «Известия» рассказали о правилах сдачи ЕГЭ по математике в 2024 году.

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