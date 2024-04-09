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В НАТО указали на нежелание стран альянса войны с РФ

Командующий силами НАТО в Европе заявил, что страны альянса не хотят войны с РФ
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Страны — члены НАТО не хотят войны с Россией. Об этом 8 апреля заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим», — подчеркнул генерал, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Каволи добавил, что основополагающая цель альянса — оборонительная, исходя из этого, считает он, любое проявление военного конфликта должно быть сдержано.

Он также отметил, что НАТО не следует рассматривать как сторону конфликта на Украине.

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Ранее, 3 апреля, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил «Известиям», что НАТО подошло к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По его словам, альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм.

При этом 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он добавил, что в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к РФ вновь преобладает.

29 марта председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии в настоящее время признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. При этом он отметил, что РФ никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Орбан также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

При этом 14 марта политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» указал на риск эскалации в отношениях России и НАТО. По его словам, для этого достаточно одного маленького шага в неверном направлении.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, назвав все предположения касаемо этого бредом. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не двигалась к границам стран НАТО.

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