Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы

НАТО подошло к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. Об этом «Известиям» 3 апреля заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Страны – участницы НАТО выступали на венской площадке всегда с концентрированных позиций, сейчас — с антироссийских. Можно без преувеличения сказать, что к своему 75-летнему юбилею НАТО подходит, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По сути альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм», — сказал Буякевич.

Он указал, что РФ будет работать над тем, чтобы планы Брюсселя в отношении Москвы не реализовались, какими бы они ни были.

Как отмечал 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отношения России и НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». По его словам, в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к РФ вновь преобладает.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, назвав все предположения касаемо этого бредом. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не двигалась к границам стран НАТО.