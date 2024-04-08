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Более 10 поездов дальнего следования направлены в обход из-за ЧП в Вязьме

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Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по Смоленской области
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На период ликвидации последствий обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области в обход будут направлены 11 поездов дальнего следования. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В обход проследуют поезда № 56 Гомель – Москва, № 55 Москва – Гомель, № 2 Минск – Москва, № 1 Москва – Минск, № 30 Калининград – Москва, № 29 Москва – Калининград, № 3 Москва – Брест, № 8 Брест – Москва, № 28 Брест – Москва, № 27 Москва – Брест, № 141 Архангельск – Смоленск.

«Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту», — уточняется в Telegram-канале МЖД.

В ведомстве отметили, что для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма. Там пассажиров поездов № 744, № 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск – Москва, № 721 Москва – Минск, № 735 Москва – Смоленск будут ждать «Ласточки» для продолжения движения.

Вернуть или переоформить проездные документы граждане могут без дополнительных денежных сборов.

Что известно об обрушении моста в Смоленской области. Главное

Ранее в этот день произошло обрушение Панинского путепровода в Вязьме. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе первого.

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