Более 10 поездов дальнего следования направлены в обход из-за ЧП в Вязьме
На период ликвидации последствий обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области в обход будут направлены 11 поездов дальнего следования. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
В обход проследуют поезда № 56 Гомель – Москва, № 55 Москва – Гомель, № 2 Минск – Москва, № 1 Москва – Минск, № 30 Калининград – Москва, № 29 Москва – Калининград, № 3 Москва – Брест, № 8 Брест – Москва, № 28 Брест – Москва, № 27 Москва – Брест, № 141 Архангельск – Смоленск.
«Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту», — уточняется в Telegram-канале МЖД.
В ведомстве отметили, что для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма. Там пассажиров поездов № 744, № 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск – Москва, № 721 Москва – Минск, № 735 Москва – Смоленск будут ждать «Ласточки» для продолжения движения.
Вернуть или переоформить проездные документы граждане могут без дополнительных денежных сборов.
Ранее в этот день произошло обрушение Панинского путепровода в Вязьме. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе первого.