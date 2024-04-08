Все члены семей пострадавших от паводка в Орске получат по 100 тыс. рублей

Все члены семей пострадавших от паводка в Орске Оренбургской области получат по 100 тыс. рублей. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Василий Козупица.

«По 100 тыс. рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды», — написал он.

По словам мэра, более 200 горожан уже воспользовались этим правом. Он добавил, что сейчас рассматривается возможность компенсировать людям плату за съем жилья. Пострадавшим на период ЧС приостановят начисление платы за коммунальные услуги, штрафы и пени.

Козупица также отметил, что во избежание мародерства будет увеличено количество полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий.

Он добавил, что решение о восстановлении, строительстве или укреплении дамбы будет принято после обследования.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.