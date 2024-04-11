«Это мы с Азмуном принесли в «Байер» чемпионский дух»

К трем золотым медалям чемпионата России Андрей Лунев прибавил на днях и высшую награду первенства Азербайджана. Его «Карабах» в этом сезоне добился сенсационных успехов в Лиге Европы, выйдя в плей-офф и добравшись до 1/8 финала, где команда лишь на последних минутах уступила путевку в четвертьфинал «Байеру» (2:2; 2:3). После игры сборной России с Сербией 32-летний вратарь должен был выйти в основе нашей команды на следующий матч против Парагвая, но ту игру отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью «Известиям» Лунев рассказал, как ездил сдавать кровь для пострадавших, оценил обстановку в национальной команде и высказался об огромном количестве бразильцев в «Зените».

«До сих пор не до конца морально отошел от случившегося»

— Ваш недавний сбор с национальной командой досрочно завершился из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Какие были у вас мысли в те дни?

— Конечно, шок был от этой трагедии — это очевидно. Хочется еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших, пожелать здоровья пострадавшим. У нас в тот день был выходной после матча с Сербией, а уже на следующее утро после случившегося собрались в Новогорске, и Валерий Георгиевич Карпин сообщил об отмене матча с Парагваем, поблагодарил нас за работу, пожелал удачи и сказал, что можно разъезжаться. Было понятно, что после случившегося отмена игры неизбежна, поэтому никто не удивился.

— В тот день часть игроков сборной России поехала сдавать кровь пострадавшим, и вы были среди этих футболистов.

— Да, мы ездили в пункт сдачи крови. Еще когда игроки сборной не разъехались из Новогорска, нам из РФС сообщили, что есть возможность поехать в один из центров сдачи крови. Сказали, что это дело добровольное, но кто хочет и кому не нужно срочно уезжать в свои клубы... В общем, у меня была возможность поехать, и я поехал. Правда, среди приехавших туда тоже не все смогли сдать кровь, поскольку были противопоказания к донорству. У некоторых это наличие татуировок, а мне помешало сдать кровь то, что в конце прошлого года я лечил зубы и мне вставляли импланты. Как сказал врач, подобные операции не позволяют в такие сроки сдавать кровь. Но не жалею, что поехал туда, потому что в любом случае хотелось хоть чем-то помочь в сложившейся ситуации.

— Когда Валерия Карпина в интервью «Спорт-Экспрессу» спросили, какой состав он собирался выставить против Парагвая, основным вратарем он назвал вас.

— Конечно, хотелось сыграть за сборную, тем более при своих болельщиках. Все видели, какая потрясающая атмосфера была на матче с Сербией. Уверен, то же самое было бы и в игре с Парагваем на том же стадионе. Но понятно, что в связи со случившейся трагедией это всё уже было неактуально. Так что я даже не рассуждаю об этом. К сожалению, получилось так, что не это главным было в те дни. Я, честно говоря, и сейчас не до конца морально отошел от случившегося, а уж тогда всем было не до футбола.

«В сборной вратари больше участвуют в игре команды в плане построения атак»

— Если оценивать период, проведенный в расположении сборной до событий в «Крокусе», то как вам атмосфера внутри команды и на матче с Сербией после вашего долго отсутствия в ней? Сильно это всё отличалось от времен чемпионата мира?

— Конечно, атмосфера другая. Все-таки на чемпионате мира ажиотаж совершенно иной. И давление в официальных играх сильно отличается от товарищеских. Но в целом в сборной всегда приятная семейная обстановка. Понятное дело, многие футболисты сборной России играют в разных клубах, но когда мы собираемся вместе, атмосфера, можно сказать, дружеская.

— Вы до этого сбора не так много работали с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым — до этого только два раза вызывались в команду осенью 2021 года.

— Разница, конечно, есть. В нюансах, в деталях. Если подробно всё рассказывать, то разговор затянется. Как по работе с вратарями, так и по интеграции голкипера в командную игру. Мы чуть больше участвуем в игре команды в плане построения атак.

— Насколько интересно выезжать в сборную на неофициальные матчи, отвлекаясь от клубных дел?

— Сейчас мне абсолютно ничего не мешает, потому что с «Карабахом» почти весь период с сентября по декабрь мы играли по очень плотненькому графику — с третьего дня на четвертый или через два на третий. Такой же график был с конца января по настоящее время. Участие сначала в групповом этапе Лиги Европы, потом в плей-офф предполагало такое жесткое расписание. Я к нему привык, поэтому нисколько не убивает физически и поездка в сборную. В принципе благодаря такой плотности календаря «Карабаха» нахожусь в хорошем игровом тонусе и физически более-менее готов постоянно играть.

— По вашим ощущениям, игроки сборной России, выступающие в РПЛ без еврокубков, уступают по части скорости, ведения борьбы ребятам, играющим в европейских клубах против лучших команд континента?

— Я в последнее время не так часто смотрел российский чемпионат. И мне тяжело судить, какая интенсивность и какое сопротивление во внутреннем чемпионате у ребят, выступающих только за российские клубы. Но, понятное дело, что отсутствие Еврокубков, наверное, как-то сказывается.

— А по совместным тренировкам в сборной не заметили разницы?

— Тут не могу сказать. Вы же видели, в каком состоянии поля, на которых мы тренировались. Это мартовские поля, поэтому тут тяжело ответить на ваш вопрос.

— В Азербайджане с полями в марте получше?

— У нас там после зимы поля тоже чуть-чуть подустали. Скажем, травка еще не позеленела, поэтому тоже не «вау!».

— Погода сильно теплее, чем в Москве?

— Там всё равно ветра. И температура не +20, чтобы всё расцветало. Но в скором времени начнет.

«Подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, воплощает на поле его идеи»

— Вы с «Карабахом» дошли до 1/8 финала Лиги Европы, но могли пройти еще дальше, чуть не выбив «Байер» (2:2; 2:3). Вам хотелось доказать своему бывшему клубу, что зря вам не доверяли больше?

— Доказать что-то кому-то — нет, такой мотивации не было. Была мотивация пробиться дальше в Лиге Европы и выполнить поставленную цель. Хотелось это сделать, но, к сожалению, не получилось.

— Вы пересеклись в «Байере» с его нынешним главным тренером Хаби Алонсо, который в одной победе от того, чтобы привести Леверкузен к первому в его истории чемпионству в Германии. В чем секрет нынешних успехов?

— В требованиях, которые он предъявляет к команде, к футболистам. И в том, что команда их выполняет. И тот подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, наверное, полностью удовлетворяет его желание и воплощает на поле его идеи. Квалификация этих футболистов и реализация их потенциала дает такие результаты. Другого ответа у меня нет.

— Будучи в прошлом сезоне внутри этого коллектива, могли представить, что он способен снести «Баварию» с вершины в Бундеслиге, причем с таким отрывом?

— «Бавария», понятное дело, стоит особняком. Мы ее за скобки выносим, но в остальном «Байер» всегда был крепкой и сильной командой, которая борется за попадание в Лигу чемпионов. И в том числе может бороться за чемпионство. А в этом сезоне все прекрасно видели, что команда отлично играет и добивается положительного результата.

— Даже те, кто не следят за немецким футболом, знают о репутации «Байера» как вечного неудачника и его прозвище «Неверкузен» из-за отсутствия чемпионств и паре случаев в начале 2000-х, когда клуб в последнем туре упускал золото Бундеслиги. Когда вы были в клубе, ощущалось, что он как-то психологически переламывает эти комплексы?

— Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется).

— Из Питера принесли?

— Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости. За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать.

«Ближе всего к основе «Байера» я был в середине моего первого сезона»

— «Карабах» с большим отрывом доминирует в чемпионате Азербайджана. Если представить ваш клуб в РПЛ тех сезонов, когда вы там играли за «Уфу» и «Зенит», то насколько он был бы конкурентоспособен?

— Тяжело сравнивать на дистанции. Но если брать лучшие игры «Карабаха» в этом сезоне, тот же плей-офф Лиги Европы, то думаю, что с любым клубом РПЛ мы могли бы спокойно играть. Другой вопрос, какой бы был результат, но бой бы однозначно дали всем российским топам. Если вы смотрели, в какой футбол мы играем, поймете, что могли бы.

— Трудно вспомнить, когда и где еще команда обеспечивала себе чемпионство за восемь туров до финиша, как это сделал сейчас «Карабах». Как получилось, что вы настолько доминировали в этом сезоне даже с учетом жесткого графика из-за Лиги Европы?

— Думаю, за счет правильного подхода к делу. В том плане, что в каждой игре сохранялась максимальная концентрация на протяжении всех 90 минут. И это несмотря на тяжелый график и другие моменты. К такому многие соперники были не готовы. Правильные слова и мотивация со стороны тренерского штаба, грамотный подход в плане ротации состава также сказались.

Отмечу работу медицинского штаба совместно с тренерами, грамотно подводившими нас в оптимальном состоянии к каждому матчу. Ну и надо сказать о профессионализме самих футболистов и нашем отношении к делу. Мы выходили на каждую игру мотивированными, с желанием только побеждать. Все эти факторы сказались на результате. Возможно, еще сыграли свою роль проблемы у конкурентов, но трудно говорить за них. Надо всё это сохранить на оставшуюся часть сезона, чтобы набрать как можно больше очков в последних восьми матчах чемпионата, а также выиграть Кубок Азербайджана, где у нас впереди еще ответный полуфинальный матч (в первой игре «Карабах» разгромил дома «Нефтчи» 4:0. — «Известия») и финал. Было бы великолепно закончить сезон с двумя трофеями.

— В бытовом плане как живется в Азербайджане?

— Вполне нормально, комфортно. Потому что там русскоговорящие люди и в принципе есть всё, что нужно для жизни. Грех жаловаться

— Есть мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыли для себя эту тему?

— Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.

— Ну да, в общем, постарше ваших 32 лет.

— Поэтому всё будет зависеть от меня. Я думаю или, по крайней мере, надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс.

— Еще в момент вашего перехода в «Байер» было понятно, что стать основным вратарем будет сложно, если из него не уйдет Лукаш Градецки — слишком уж значимая фигура для клуба. Но был хоть раз за два года момент, когда чувствовали, что можете его вытеснить?

— Такой момент был, я действительно был близок к этому. Но потом случилась первая моя травма в «Байере». В середине первого сезона в Леверкузене, в декабре-январе, перед самой зимней паузой в Бундеслиге. Я тогда был близок к ротации с Градецки. И не случись та травма, возможно, был бы шанс зацепиться за место в основе. Но это всё теория — задним числом мы можем говорить всё, что угодно. А надо говорить по факту. В любом случае, если и пытаться рассуждать, когда я был ближе всего к основе «Байера», то это середина моего первого сезона. Второй сезон я уже, к сожалению, провел в условиях травм. И там шансов не было совсем.

— Вы прошлым летом тренировались на базе «Зенита», когда были без клуба после ухода из «Байера». То есть отношения с клубом сохранились?

— У нас с «Зенитом» хорошие отношения. Имею в виду в том плане, что с тренерским составом, с ребятами из клуба в принципе хорошие, нормальные отношения.

— Нынешний «Зенит» с кучей бразильцев в составе вам нравится? Здесь уместен сарказм Артема Дзюбы, назвавшего команду в ее нынешнем виде «Зенит Рио-де-Жанейро»?

— Надо быть объективным: да, у клуба есть высокие задачи. И в принципе он делает всё в рамках правил. Использует по максимуму все свои возможности, поэтому добивается результата. Почему бы и нет?