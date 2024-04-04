С первого дубля: как «Зенит» победил «Спартак» в Кубке России

Главным событием среди проходящих на этой неделе матчей Кубка России стала волевая выездная победа «Зенита» над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ. Успех петербуржцев предопределил дубль молодого бразильца Педро. Кроме того, стоит отметить вылет из турнира «Локомотива», проигравшего в Пути регионов «Уралу» (0:1). Та же участь могла постигнуть «Ростов», но ему удалось выиграть серию пенальти у «Химок» (7:6) после нулевой ничьи в основное время. А столичный ЦСКА в первом матче Пути РПЛ обыграл в гостях калининградскую «Балтику» (1:0).

«Спартак» — «Зенит»

В предыдущей стадии обе команды были близки к вылету в Путь регионов, проиграв в гостях свои первые матчи со счетом 0:1. Но в ответных встречах «Зенит» обыграл московское «Динамо» (2:0), а «Спартак» взял верх над «Оренбургом» (3:1).

Красно-белые проваливают весеннюю часть сезона так же, как весь прошлый календарный год. Всю зиму и начало весны их сотрясают скандалы с главным тренером Гильермо Абаскалем и сильнейшим футболистом Квинси Промесом. Тот по-прежнему находится под стражей в Дубае и под угрозой экстрадиции в Нидерланды, где суды первой инстанции приговорили его к шести годам тюрьмы за причастность к контрабанде кокаина и полутора годам за поножовщину.

Тем не менее, весеннюю часть «Спартак» начал выездной ничьей с «Зенитом» в чемпионате (0:0) при довольно неплохой игре. Потом случились провалы дома с «Факелом» (0:2) и «Уралом» (0:0). Да и победа в ответной кубковой игре с «Оренбургом» далась очень непросто.

У красно-белых все меньше шансов на медали чемпионата, но в Кубке они имеют хорошие шансы на трофей. И 3 апреля показали, что даже в нынешнем состоянии способны дать бой «Зениту». Сине-бело-голубые также очень неровно проводят весну, теряя очки в играх с не самыми сильными командами, но по-прежнему лидируют в чемпионате, пусть и с небольшим отрывом — их конкуренты в лице «Краснодара» и «Динамо» также теряют очки и не могут воспользоваться осечками действующего чемпиона.

В этом матче на домашней арене «Спартака» была почти максимальная посещаемость. Команды вывесили баннеры с датой 22.03.2024, почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». Также баннером с датой 3.04.2017 они отметили семилетнюю годовщину взрыва в петербургском метро.

Нападающего из Коста-Рики Манфреда Угальде «Спартак» купил зимой приблизительно за €13 млн — это один из самых дорогих трансферов в истории клуба. Но в марте он не смог порадовать голами в официальных матчах. Однако, на 12-й минуте встречи с «Зенитом» ему удалось открыть счет своим забитым мячам в составе красно-белых.

Ближе к перерыву едва не сравнял счет Педро — после прохода от центрального круга до штрафной соперника он мощно ударил низом, попав в штангу. Но уже во втором тайме на 55-й минуте ему удалось поразить ворота спартаковцев. А 10 минут спустя бразилец дальним ударом сделал дубль и принес «Зениту» победу.



«Балтика» — ЦСКА

Обе команды крайне неровно проводят нынешний сезон. ЦСКА мог бы бороться за чемпионство, если бы постоянно не терял очки из-за голов, пропущенных на последних минутах. В минувшие выходные клуб обидным образом упустили в гостях победу над аутсайдером «Сочи» (2:2), ведя 2:0.

У «Балтики» дела идут еще хуже. Команда находится на предпоследнем месте в зоне прямого вылета из РПЛ. Пока ситуация не улучшается даже после зимней смены руководства клуба и значительного усиления состава. Лишь в последнем туре подопечным Сергея Игнашевича удалось победить дома «Пари Нижний Новгород» (2:0) и сохранить шансы на спасение.

В Кубке России калининградцы выступают гораздо лучше. Они вышли из непростой группы, опередив самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат», а в одном из матчей обыграли дома «Зенит» (1:0). В четвертьфинале им удалось пройти «Локомотив» после ничьи дома и в гостях 1:1 «Балтика» выиграла серию пенальти (7:6).

Эта команда стала в нынешнем розыгрыше Кубка главной сенсацией Пути РПЛ, дойдя до полуфинала. Но пока ее шансы на проход дальше очень небольшие — в первой домашней игре она уступила ЦСКА. В первом тайме армейцы повели в счете благодаря очень красивому голу через себя Виктора Давилы и теперь имеют неплохие шансы вновь побороться за победу в Кубке России, который они выиграли в прошлом году. Ответная игра этой стадии, как и в паре «Спартак» — «Зенит», пройдет через две недели.

«Урал» — «Локомотив»

«Локомотив» весь сезон играет крайне нестабильно, но до зимней паузы неудачные матчи хотя бы чередовал с немалыми успехами вроде двух побед в чемпионате над «Зенитом» (2:1 и 3:1). Но весной «железнодорожники» проваливаются в обоих турнирах. В чемпионате они не выиграли в трех матчах подряд и все больше отстают от первой тройки.

В Кубке России вслед за вылетом из «Пути РПЛ» от «Балтики» у них был шанс побороться за трофей через Путь регионов. Казалось, что находящийся в зоне переходных матчей чемпионата «Урал» может не так серьезно отнестись к Кубку и сосредоточиться на борьбе за выживание в РПЛ.

Но после выездной ничьи со «Спартаком» (0:0) команда Виктора Гончаренко словно воспряла. И в кубковом матче с «Локо» повела в счете уже на 7-й минуте, когда после навеса с углового отличился Эммерсон. Хозяева сумели удержать победный счет — до конца игры самым ярким моментом было столкновение их вратаря Алексея Мамина с полузащитником красно-зеленых Сергеем Пиняевым.

Поскольку в Пути регионов все стадии проходят в один матч, поражение в Екатеринбурге означает вылет «Локо» из турнира. После игры главный тренер команды Михаил Галактионов публично заявил о желании поговорить с руководством клуба о том, как жить дальше. И подчеркнул, что задача на турнир (выход в финал Кубка) не выполнена.

По информации сайта Championat.com, Галактионов объявил менеджменту клуба о желании подать в отставку, но руководством не хочет ее принимать. Тем не менее, на случай, если уговорить тренера остаться не получится, ему на замену рассматривают Станислава Черчесова и Марко Николича. Как сообщил «Известиям» источник в клубе, не исключен вариант назначения исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона Дмитрия Хохлова, который сейчас возглавляет молодежный состав «Локо».

— Если брать на отрезке после зимней паузы, то я не увидел какой-то содержательной игры у «Локомотива», — поделился мнением с «Известиями» бывший директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев. — Нельзя сказать, что где-то команда теряла очки или вылетала из Кубка из-за невезения или стечения обстоятельств. И матч с «Уралом» не исключение — победа екатеринбуржцев по делу. При этом нельзя делать виноватым одного Галактионова. Он молодой тренер с перспективой роста. При назначении в «Локо» год с небольшим назад он был шагом вперед по сравнению с немецкими проходимцами, работавшими в клубе до него. И на этом фоне смог мобилизовать команду, здорово проведшую прошлую весну. Но для дальнейшего прогресса ему нужна была в том числе поддержка со стороны руководства. А зимнее назначение Хохлова в молодежку могло сказаться на обстановке в клубе, потому что для Димы молодежный состав — пройденный этап. И вряд ли бы он согласился идти на эту должность без гарантий, что позже окажется у руля главной команды. В такой ситуации работать Галактионову непросто. И, если он действительно собирается подать в отставку, — это серьезный поступок, на который не каждый решится.

«Химки» — «Ростов»

После вылета от ЦСКА (1:1; 0:2) в Пути РПЛ «Ростов» мог проиграть и в Пути регионов. Лидирующие в первой лиге «Химки» уже показали себя неуступчивым соперником, выбив в марте из Кубка «Краснодар». И «Ростову» они оказали сопротивление, доведя дело до нулевой ничьи в основное время.

Причем забить голы могли как ростовчане, так и подмосковный клуб. В итоге дело дошло до очень длинной серии пенальти, в которой в итоге победил более опытный «Ростов».

— Был непростой матч, где могла победить любая команда, — заявил «Известиям» защитник «Ростова» Илья Вахания. — Мы могли забить еще в основное время и спокойно решить исход встречи, но «Химки» достойно бились и сумели выстоять до серии пенальти. А в ней надо отдать должное всем, кто справился с нервами и забил. И нашему вратарю Никите Медведеву, сумевшему потащить два удара и вывести нас в следующую стадию.

Также в Пути регионов московское «Динамо» прошло «СКА-Хабаровск» (2:1). Завершится второй этап четвертьфинала Пути регионов 4 апреля в Грозном, где местный «Ахмат» встретится с «Оренбургом». Жеребьевка первого этапа полуфинала пройдет 5 апреля — матчи этой стадии пройдут в те же дни, что и ответные встречи полуфинала Пути РПЛ.