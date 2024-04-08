Подоляк отверг идею заключения мира с РФ путем территориальных уступок

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «политической наивностью» возможность урегулирования конфликта с Россией путем частичных территориальных уступок со стороны Киева. Об этом 8 апреля он написал в своем Telegram-канале, комментируя появившуюся в СМИ информацию о плане примирения, подготовленном якобы экс-президентом США Дональдом Трампом.

«Столько политической наивности сегодня здесь не найти. Но если так, то откуда у некоторых периодически берется удивительное желание заставить Украину примириться <...> ценой территориальных уступок?» — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

По словам Подоляка, в таком случае для Украины и Европы последствия могут быть негативными.

Накануне газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп в случае своей победы на выборах главы государства намерен оказать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. По информации издания, Трамп хочет подтолкнуть Киев к тому, чтобы тот уступил Крым и Донбасс.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

С аналогичным заявлением он выступил в конце января текущего года на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что у России пока что нет представления, что Трамп намерен для этого предпринять.

11 марта кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман также предположил, что Трамп может перестать финансировать Украину в случае победы на грядущих президентских выборах. Если Вашингтон в данном случае и будет предоставлять деньги Киеву, то делать это будет исключительно в долг, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.