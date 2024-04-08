Политолог назвал цель спекуляций Киева на теме вступления в НАТО

Государственные представители Украины понимают, что страну не ждут в НАТО, однако риторика касаемо интеграции в военный блок будет продолжаться, чтобы отвлекать внимание мирового сообщества от плачевного положения дел в стране. Таким образом председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко прокомментировал «Известиям» 8 апреля слова украинского посла в Турции Василия Боднара о том, что в настоящий момент страна не настаивает на членстве в НАТО.

«Страну вообще не ждут в НАТО, поскольку есть нормативные документы, международные договоры, которые дают определенные положения по вступлению. То есть, чтобы вступить в альянс, просто одного желания недостаточно, нужно иметь определенный уровень развития, в том числе в военной технике и прочем. Также есть определенные отчисления в НАТО, что, естественно, Украина предоставить не сможет, так как у страны больше половины национального бюджета — это заимствованные средства», — сказал Коваленко.

По мнению политолога, сегодня от официальных представителей Украины идут подобные спекуляции, которые продолжатся и дальше, и нужны они для того, чтобы отвлечь внимание от плачевной ситуации, которая происходит сейчас на фронте.

Ранее, 6 апреля, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что странам Запада следует зарезервировать для Киева место в альянсе до завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что, если альянс не предпримет никаких решительных действий в отношении страны на саммите в Вашингтоне, организация покажет свою слабость.

Газета The New York Times 4 апреля сообщала, что Украина ожидает получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. Однако, по данным источников издания, представители государств — членов блока, в частности Германия и США, сходятся во мнении, что этого не случится.

Также в тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, ведь РФ — цель агрессивной политики НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.