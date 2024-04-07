Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта

Западным странам следует зарезервировать для Киева место в Североатлантическом альянсе до завершения украинского конфликта. Об этом 6 апреля сообщает депутат Верховной рады, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

«Мы не меняем членство на гарантии ― это параллельные процессы, и мы говорим о том, что нам нужны гарантии до тех пор, пока мы идем в НАТО», ― заявил он в беседе с украинским телеканалом «Эспрессо».

Чернев подчеркнул, что НАТО продемонстрирует слабость, если не предпримет никаких решительных действий в отношении Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне.

«Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы убедить наших партнеров и ключевых партнеров в Соединенных Штатах и Германии и других, чтобы они со своей стороны подталкивали эти две страны», ― продолжил Чернев.

Как отметил депутат, Украина уверена, что получит место в альянсе по окончании вооруженного конфликта, однако Киеву необходима защита НАТО раньше этого срока.

«Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания <...> [конфликта], но зарезервировать этот 33-й стул за нами, в принципе, наши партнеры могли бы», ― резюмировал Чернев.

Следующий саммит Организации Североатлантического договора состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Ранее, 5 апреля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности заявила, что США препятствуют развитию диалога по вопросу приглашения страны в НАТО.

Тогда же политолог Дмитрий Перлин заявил, что Запад откровенно не хочет видеть Украину в НАТО, однако киевский режим продолжает вести идею военной интеграции. Он отметил, что, даже несмотря на обострение отношений с Россией, Запад откровенно отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО. По сути, там прямо говорят: «Нет, вы не сможете вступить практически никогда», — но Киев продолжает наступать по этому пути».

4 апреля газета The New York Times (NYT) написала, что Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО на саммите в июле, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет. Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

Кроме того, 4 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе, а в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, поскольку НАТО сделал РФ целью своей агрессивной политики.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, поскольку это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.