Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Общество
Военные инженеры прибыли в Оренбургскую область для борьбы с паводком
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Происшествия
Жителя Нижегородской области задержали за передачу сведений о перевозках на СВО
Политика
Песков назвал нагнетанием напряженности отправку солдат ФРГ в Литву
Авто
СМИ сообщили о просьбе Мосгордумы быстрее ужесточить наказание для самокатчиков
Общество
Синоптик спрогнозировала до 22 градусов тепла в Москве на этой неделе
Армия
Правительство утвердило постановление о мерах поддержки добровольцев Росгвардии
Происшествия
В МЧС назвали уровень паводков в Поволжье и на Урале максимальным в истории
Мир
В МИД КНР отреагировали на слова минфина США о последствиях за помощь России
Мир
СМИ сообщили о передаче Литвой бронетранспортеров M577 для ВСУ
Мир
Гуцул назвала смертью для культуры Молдавии возможное объединение с Румынией
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Мир
МИД РФ уличил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»
Мир
В Кремле назвали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС опасной провокацией
Сюжет:

Украинский посол попросил НАТО обозначить сроки вступления его страны в альянс

0
Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не настаивает на членстве в НАТО, сейчас ей важнее поставки вооружений. Об этом 8 апреля заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.

«Наше послание очень ясно. Мы хотим, чтобы наше членство (в альянсе. — Ред.) рассматривалось после конфликта. Мы не настаиваем на этом вопросе. Украине сейчас просто необходимо оружие», — сказал Боднар.

При этом он подчеркнул, что пусть его страна и не настаивает на членстве в НАТО, она всё-таки хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. В частности, Украина хотела бы получить ответ на этот вопрос на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет в июле. Кроме того, Киев желает уточнения условий своего входа в организацию. По словам посла, на данный момент нет никакой новой информации по вступлению его государства в альянс.

Боднар напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Украина достойна членства в НАТО.

Дипломат также отметил участие Анкары в поисках путей мирного урегулирования украинского конфликта, а также важность турецких инициатив по обезвреживанию мин в Черном море.

Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик
Военному блоку исполнилось 75 лет — почему он не смог адаптироваться к изменившемуся миропорядку после распада СССР

Ранее, 6 апреля, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что странам Запада следует зарезервировать для Киева место в альянсе до завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что, если альянс не предпримет никаких решительных действий в отношении страны на саммите в Вашингтоне, организация покажет свою слабость.

За день до этого вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности обвинила США в создании помех диалогу по приглашению ее государства в НАТО.

Газета The New York Times 4 апреля сообщала, что Украина ожидает получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, а представители государств — членов блока сходятся во мнении, что этого не случится. Источники издания рассказали, что против входа Киева в альянс настроены Германия и США.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, ведь РФ — цель агрессивной политики НАТО.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает российской государственной безопасности. Путин напомнил, что РФ «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024