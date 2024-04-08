Украинский посол попросил НАТО обозначить сроки вступления его страны в альянс

Украина не настаивает на членстве в НАТО, сейчас ей важнее поставки вооружений. Об этом 8 апреля заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.

«Наше послание очень ясно. Мы хотим, чтобы наше членство (в альянсе. — Ред.) рассматривалось после конфликта. Мы не настаиваем на этом вопросе. Украине сейчас просто необходимо оружие», — сказал Боднар.

При этом он подчеркнул, что пусть его страна и не настаивает на членстве в НАТО, она всё-таки хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. В частности, Украина хотела бы получить ответ на этот вопрос на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет в июле. Кроме того, Киев желает уточнения условий своего входа в организацию. По словам посла, на данный момент нет никакой новой информации по вступлению его государства в альянс.

Боднар напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Украина достойна членства в НАТО.

Дипломат также отметил участие Анкары в поисках путей мирного урегулирования украинского конфликта, а также важность турецких инициатив по обезвреживанию мин в Черном море.

Ранее, 6 апреля, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что странам Запада следует зарезервировать для Киева место в альянсе до завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что, если альянс не предпримет никаких решительных действий в отношении страны на саммите в Вашингтоне, организация покажет свою слабость.

За день до этого вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности обвинила США в создании помех диалогу по приглашению ее государства в НАТО.

Газета The New York Times 4 апреля сообщала, что Украина ожидает получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, а представители государств — членов блока сходятся во мнении, что этого не случится. Источники издания рассказали, что против входа Киева в альянс настроены Германия и США.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, ведь РФ — цель агрессивной политики НАТО.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает российской государственной безопасности. Путин напомнил, что РФ «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.