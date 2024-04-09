Последний газ: Канада не смогла заменить российское топливо в Европе

Канада не сумела воспользоваться возможностью заместить для Европы российский газ, часть которого выпала из-за политики ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ. Причина тому — отсутствие необходимой инфраструктуры, сообщили «Известиям» в посольстве России в Канаде. Оттава пытается найти альтернативу, которой может стать поставка зеленого водорода — соответствующие переговоры уже велись с Германией. Однако эксперты скептически относятся к этим усилиям. Почему планы Оттавы потеснить российский газ в Европе спустя два года так и не реализованы — в материале «Известий».

Канада упустила возможность заменить российский газ

В 2022 году, когда Европа взяла курс на отказ от закупки «недемократичного» российского газа, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство его страны «изучит целесообразность и наличие экономического обоснования для экспорта сжиженного природного газа напрямую в Европу». Как минимум за последние два года заинтересованность в этом проявляли Германия и Греция. Правда, греческий премьер Кириакос Мицотакис в марте 2024-го сделал уточнение: «Мы очень заинтересованы в закупках СПГ по конкурентоспособным ценам».

В 2023 году Канада действительно начала поставлять газ ФРГ, хотя общий объем этого экспорта можно оценить как достаточно скромный: 646,5 т на сумму $146 тыс. Всего же за прошлый год Берлин приобрел около 93,6 млрд куб. м газа (как сжиженного, так и трубопроводного) — основными поставщиками значатся Норвегия (43% от общего объема), Нидерланды (26%) и Бельгия (22%).

У таких скромных результатов есть объективные причины, главная из которых — у Канады не существует необходимой инфраструктуры, чтобы стать надежным поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщили «Известиям» в посольстве России в стране.

— В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки, — отметили в российском диппредставительстве.

При этом еще в марте прошлого года лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр критиковал кабинет Трюдо за то, что страна упустила возможность поставлять в Европу полезные ископаемые. «Европе нужен наш природный газ. Когда Трюдо занял офис, у него на столе было 15 проектов терминалов по экспорту газа. Ни один из них так и не был построен», — говорил политик.

Азиатский рынок привлекательнее европейского

В настоящее время на западе Канады реализуются три крупных проекта по добыче СПГ. На востоке, откуда можно было бы поставлять топливо Европе, также есть возможность добывать газ, но правительство всё еще изучает целесообразность запуска больших проектов. При этом на разных стадиях разработки есть еще восемь проектов для экспорта СПГ, большинство из которых только планируется запустить с 2027 по 2030 год.

Вместе с тем если в 2022-м министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявлял о готовности Оттавы начать поставки СПГ в Европу с 2025-го, то в начале апреля нынешнего года он же сказал, что правительство страны «не заинтересовано в инвестировании в объекты СПГ», поскольку «этим должен заниматься частный сектор». Подобные заявления ставят еще больше вопросов относительно будущих способностей Оттавы резко нарастить экспорт СПГ в страны Евросоюза.

Очевидно, такие заявления упираются во всё то же понимание экономической целесообразности, которую канадский кабмин изучает, судя по заявлениям, с 2022-го. Действительно, в 2023 году основным покупателем газа был Китай, на его долю пришлось 81,28% от всего объема канадского экспорта (и это всего немногим более 3 тыс. т). Однако даже такие объемы демонстрируют вектор, в котором Канаде развиваться куда интереснее, поскольку азиатский рынок как растущий и развивающийся более интересен Оттаве.

— У Канады на данный момент нет ни одного действующего терминала по сжижению природного газа. Один находится в процессе строительства, но он расположен не на Атлантическом, а на Тихоокеанском побережье, скоро вступит в строй, но предназначен для экспорта СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Недавно министр природных ресурсов Канады заявил, что у правительства нет планов строительства заводов по производству СПГ, — сказала «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Елена Комкова.

Ставка на водород

Кроме того, Канада в принципе не способна конкурировать с Россией в экспортном потенциале. Запасы традиционного газа здесь составляют 2,2 трлн куб. м, при том, что запасы РФ насчитывают 50,5 трлн куб. м. Однако Канада как потенциальный поставщик энергии может быть интересна с той точки зрения, что запасы нетрадиционного газа в этой стране достигают 30,8 трлн куб. м.

Сочетание всех этих факторов действительно ставит под вопрос рентабельность СПГ-проектов для Канады, однако Трюдо указывает, что его страна в будущем всё же сможет стать поставщиком энергоресурсов в Европу.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе Канада может и будет позиционировать себя как ключевого поставщика энергии в мире в условиях экономики «чистого нуля» (концепции, предполагающей сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня, близкого к нулю. — «Известия»). А это означает инвестиции в водород», — говорил он.

23 августа 2022 года Канада и Германия подписали соглашение, согласно которому Оттава начнет поставлять водород в ФРГ с 2025-го. В российском посольстве в Канаде, однако, не считают, что подобные планы могут предложить действенную альтернативу стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу.

— Наглядный пример — планы по строительству дорогостоящего завода по производству зеленого водорода в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с прицелом на его экспорт в Германию через Атлантику. Говорить о том, что это якобы замена надежным, стабильным, экологически безопасным и выгодным поставкам российского природного газа просто смешно, — сказали «Известиям» в российской дипмиссии.

Кроме того, проблемой могут стать и планы Европы производить собственный водород в рамках той же политики по зеленому энергопереходу, которой придерживаются сегодня страны Запада, отметил в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

К тому же далеко не у всех участников европейского рынка такая политика находит поддержку. В частности, протесты фермеров, которые сотрясают страны ЕС последние месяцы, также вызваны планами по энергопереходу, которые оборачиваются для аграриев убытками, ростом затрат на электроэнергию и удобрения.

Европа не отказалась от российского газа

Несмотря на риторику западных правительств, ЕС вовсе не спешит отказываться от российского топлива: газ из РФ всё еще поступает на европейский рынок. По данным ООН (UN Comtrade), в 2023 году в тройку основных поставщиков СПГ в Европу вошли США ($29 трлн, 43% от общего объема поставленного газа в Европу), Россия ($8,8 трлн, 13%) и Катар ($8,4 трлн, 12%). Что касается трубопроводного газа, то РФ поставляла в 2023-м в страны ЕС в среднем 2,2 млрд куб. м газа в месяц. Это значительно ниже показателей прошлых лет (5,5 млрд куб. м в 2022-м и 12,4 млрд куб. м в 2019–2021 годах).

Согласно принятой программе RePowerEU, всем странам ЕС к 2027 году рекомендовано полностью отказаться от российского газа. Однако, как отмечает Александр Фролов, этот документ скорее декларативный, нежели обязывающий. Более того, некоторые члены ЕС, например Венгрия, уже заключили новые контракты на дополнительные поставки российского газа. Также эксперт обращает внимание на то, что с начала 2024 года цены на газ стабилизировались на докризисном уровне, а потребление российского топлива стало расти.

— По имеющимся маршрутам поставки выше, чем за последние два года, а по «Турецкому потоку» экспорт российского газа бьет исторические рекорды в I квартале 2024-го. При этом если бы «Северный поток» работал, Ямал – Европа был доступен, то уже летом 2023 года европейские компании увеличили бы закупки российского газа, потому что тем летом цены на газ в Европе впервые опустились примерно до докризисных показателей. Однако из-за того, что инфраструктура была недоступна, то есть нельзя было нарастить закупки крупнейшим игрокам, потому что физически не было труб, они были вынуждены сдерживать свои аппетиты и ждать восстановления спроса, — заметил он.

Заявления об отказе от российского газа в 2022 году привели лишь к резкому скачку цен на топливо — впервые в истории стоимость газа дошла до $2 тыс. за 1 куб. м. Вслед за этим выросла стоимость производственных процессов, особенно в энергоемких производствах. В Евросоюзе ожидаемо обвинили в экономических проблемах Россию.

Президент России Владимир Путин при этом ранее указывал: Запад пытается прикрыть именно свои просчеты в сфере зеленой энергетики, «свалив» всё на Москву. Александр Фролов уверен, что попытки обвинить Москву связаны прежде всего с нежеланием ЕС брать на себя ответственность за экономические проблемы, с которыми сталкиваются европейские промышленные предприятия, домохозяйства. И за последствия энергетического кризиса, которые будут оказывать влияние на экономику в ближайшие годы.