Нет вести радостней на свете: в Большом снова идет «Ромео и Джульетта»
Знаменитый балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского восстановил его сын — народный артист СССР Михаил Лавровский. В этом спектакле раньше блистали Галина Уланова и Майя Плисецкая, теперь же заняты все звезды главного театра страны — от Светланы Захаровой и Владислава Лантратова до Екатерины Крысановой и Дениса Родькина. «Известия» побывали в Большом и восхитились проделанной работой.
Восстановление исторического значения
В афишу Большого театра вернулся признанный шедевр мировой сцены. Премьера «Ромео и Джульетты» в постановке Леонида Лавровского прошла в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский) 11 января 1940 года. Народный артист СССР, на тот момент худрук Кировского театра был в спектакле не просто хореографом, но еще и соавтором либретто. Вместе с Адрианом Пиотровским они работали с Сергеем Прокофьевым над рождением «Ромео и Джульетты». В мае 1940 года премьерная постановка балета отправилась на гастроли в Большой театр. А в 1946 году аналогичный спектакль появился в репертуаре ГАБТа. И шел до 21 июня 1980 года.
Сын Леонида Лавровского — балетмейстер Большого театра народный артист СССР Михаил Лавровский — решил возродить знаковый спектакль на главной сцене страны. Когда-то мальчиком он выходил в балете в роли пажа. Позже Михаил Леонидович уже блистал в партии Ромео. Он знаком со спектаклем досконально. «Ромео и Джульетта» — драмбалет.
Восстанавливая его, Лавровский следил не только за безукоризненным исполнением партий артистами, но и за тем, как доносится до зрителя смысл трагедии Шекспира. А она не возможна без чувств и страстей. Передать их Михаил Лавровский дал шанс всем примам и премьерам балетной труппы Большого. Партию Джульетты в очередь исполнили: Светлана Захарова, Елизавета Кокорева, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Элеонора Севенард. Ромео были: Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Даниил Потапцев, Денис Родькин. В других ролях — также звезды прославленного балета Большого: Вячеслав Лопатин, Денис Захаров, Алексей Путинцев, Михаил Лобухин, Егор Геращенко. За дирижерским пультом — Антон Гришанин.
Бои без правил
«Известия» попали на спектакль с Захаровой и Беляковым. Ожидание премьеры было многообещающим.
Занавес открылся, и перед зрителями предстала картина, напомнившая полотна мастеров эпохи Возрождения. Итальянский город Верона на рассвете. По реке проплывает гондольер. Горожане собираются на площади. Тут и богатые дожи, и нищие бродяги. Ромео, сын старого Монтекки, бродит по пустынным улицам. Из богатого дома Капулетти выходят трое слуг и направляются к девицам. На площади появляются слуги Монтекки. Два семейства — заклятые враги. Каждая встреча Монтекки и Капулетти заканчивается поножовщиной. Задиристые парни обнажают клинки и бьются до первой крови. Хотя устраивать поединки запрещено.
Тем временем в доме Капулетти готовятся к балу. Там Джульетта впервые увидит и полюбит Ромео. Далее события развиваются по писанному Шекспиром. Будет и балкон, на который выходит Джульетта, и тайное обручение юных влюбленных отцом Лоренцо, и убийство Меркуцио, и сватовство Париса. А потом склянка со снотворным для Джульетты и бутылочка с ядом для Ромео. Три акта шекспировских страстей и величественная музыка Сергея Прокофьева. Даже тот, кто пришел на балет впервые, слышал «Танец рыцарей». От этой музыки мурашки по коже.
Светлана Захарова не просто прима Большого, она волшебница. Ее имя давно для любителей балета стало нарицательным. Захаровой подвластна любая партия — даже 14-летняя Джульетта. Светлана в ней легкая, невесомая, юная. Проделана грандиозная работа над созданием образа. Ее героиня наивна, улыбчива и безрассудна в первом акте. Серьезная и повзрослевшая во втором. И трагичная в третьем.
В партии Ромео вышел Артемий Беляков. В его чувства к Джульетте веришь с первой секунды. Он техничен, артистичен, и эта партия ему отлично знакома. Он выходил в ней в спектакле «Ромео и Джульетта» в хореографии Григоровича, а затем и в версии Ратманского. Премьер Большого долгое время репетировал под руководством Михаила Лавровского. А в 2015-м Артемий Беляков еще и получил красный диплом хореографа на балетмейстерском факультете МГАХ, где его педагогом тоже был народный артист СССР.
Овации сорвал исполнитель партии Меркуцио премьер ГАБТа Дмитрий Смилевски. В прочтении артиста его герой — весельчак, любимец женщин, миротворец, готовый отдать жизнь за Ромео. Высокие прыжки, зависание в воздухе — безукоризненное исполнение. Но партия сложна еще и тем, что Меркуцио приходится драться с Тибальдом на шпагах. Фехтовать надо было с двух рук. Чтобы сценический бой не превратился в драку, а был еще и танцем — это особое мастерство. Партию Тибальда исполнил Денис Савин. Характер героя, его мгновенную вспыльчивость зритель считывал даже по образу эксцентричного артиста. Его волосы в спектакле были красными, как и костюмы Капулетти. Платья Монтекки выполнены в серых оттенках.
650 костюмов на семь составов
«Ромео и Джульетта» — праздник для глаз. Зрителю есть чем восхититься. Это спектакль, в котором сценография менялась 13 раз! В первом акте за час публика побывала в семи разных пространствах, созданных гением сценографии Петром Вильямсом.
От спектакля 1946 года сохранилось 90% мягких декораций. Они стали основой для создания копий художником Сергеем Грачевым. Нужно было не только воспроизвести созданное Вильямсом, но и понять, как быстро менять декорации, чтобы соответствовать музыкальному материалу.
По эскизам был создан линолеум, имитирующий плитку. Утраченный реквизит восстанавливали с помощью 3D-моделирования. Скульпторы работали в мастерских Большого театра. А художник Татьяна Ногинова провела научно-исследовательскую работу, приступая к костюмам. Но копировать Вильямса она отказалась. Как и от ярких цветов — иначе они перетянут внимание на себя. Ей надо было одеть полсотни артистов. А еще духовой оркестр и Неаполитанский инструментальный ансамбль, которые тоже выходят на сцену во время спектакля. Всего отшито в Москве и Питере 650 костюмов на семь составов артистов!
В фойе работала выставка к премьере балета «Ромео и Джульетта». Фотографии и экспонаты — из фондов Музея Большого театра. Исторические черно-белые снимки, на которых композитор принимает цветы и овации на первом показе его балета. Сцены из спектаклей с участием народной артистки СССР Галины Улановой, а еще Джульетта в исполнении Натальи Бессмертновой, Марины Кондратьевой, Надежды Грачевой, Майи Плисецкой. В образе Ромео — Александр Богатырев, Андрей Уваров, Николай Фадеечев, Юрий Жданов, Марис Лиепа. И Николай Цискаридзе в партии Меркуцио. А в центре зала на манекенах были представлены костюм Ромео, в котором танцевал сам Михаил Лавровский в 1969 году, и платье Джульетты, сшитое для Раисы Стручковой в 1953-м.
Как вспоминал писатель Константин Паустовский: «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского — это не балет в нашем обычном и узаконенном веками понимании. Это — нечто новое и большее, чем балет. Это — высокая драма, выраженная пластическими средствами».
Билеты на «Ромео и Джульетту» продавали уже по новым ценам. Если раньше балет в Большом стоил до 20 тыс., то теперь — от 2,5 до 30 тыс. рублей. И это тут же отразилось на общем портрете публики. Партер на премьере напоминал предновогоднего «Щелкунчика». Дамы в платьях в пол, драгоценности, меха. Модельные девушки в шанелях и лабутенах шли под руку с накачанными парнями в белых футболках. Были и зрители, пришедшие семьями. Рублевка и Патрики получили истинное удовольствие. После спектакля компания красоток делилась впечатлениями около театра.
— Раньше мы с вами входили в Большой через центральный вход, а теперь только выйти здесь можем, — сокрушались девушки. Ведь с нынешними ценами они могли себе позволить только билеты на ярусе, а туда попасть можно через боковые входы в театр. Через главные двери проходят зрители из партера и бельэтажа.