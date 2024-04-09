Нет вести радостней на свете: в Большом снова идет «Ромео и Джульетта»

Знаменитый балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского восстановил его сын — народный артист СССР Михаил Лавровский. В этом спектакле раньше блистали Галина Уланова и Майя Плисецкая, теперь же заняты все звезды главного театра страны — от Светланы Захаровой и Владислава Лантратова до Екатерины Крысановой и Дениса Родькина. «Известия» побывали в Большом и восхитились проделанной работой.

Восстановление исторического значения

В афишу Большого театра вернулся признанный шедевр мировой сцены. Премьера «Ромео и Джульетты» в постановке Леонида Лавровского прошла в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский) 11 января 1940 года. Народный артист СССР, на тот момент худрук Кировского театра был в спектакле не просто хореографом, но еще и соавтором либретто. Вместе с Адрианом Пиотровским они работали с Сергеем Прокофьевым над рождением «Ромео и Джульетты». В мае 1940 года премьерная постановка балета отправилась на гастроли в Большой театр. А в 1946 году аналогичный спектакль появился в репертуаре ГАБТа. И шел до 21 июня 1980 года.

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Джульетта — Светлана Захарова. Ромео — Артемий Беляков

Сын Леонида Лавровского — балетмейстер Большого театра народный артист СССР Михаил Лавровский — решил возродить знаковый спектакль на главной сцене страны. Когда-то мальчиком он выходил в балете в роли пажа. Позже Михаил Леонидович уже блистал в партии Ромео. Он знаком со спектаклем досконально. «Ромео и Джульетта» — драмбалет.

Восстанавливая его, Лавровский следил не только за безукоризненным исполнением партий артистами, но и за тем, как доносится до зрителя смысл трагедии Шекспира. А она не возможна без чувств и страстей. Передать их Михаил Лавровский дал шанс всем примам и премьерам балетной труппы Большого. Партию Джульетты в очередь исполнили: Светлана Захарова, Елизавета Кокорева, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Элеонора Севенард. Ромео были: Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Даниил Потапцев, Денис Родькин. В других ролях — также звезды прославленного балета Большого: Вячеслав Лопатин, Денис Захаров, Алексей Путинцев, Михаил Лобухин, Егор Геращенко. За дирижерским пультом — Антон Гришанин.

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Подруга Джульетты — Арина Денисова. Сверстницы Джульетты — Софья Валиуллина, Александра Трикоз. Трубадуры — Фуад Мамедов, Алексей Хамзин

Бои без правил

«Известия» попали на спектакль с Захаровой и Беляковым. Ожидание премьеры было многообещающим.

Занавес открылся, и перед зрителями предстала картина, напомнившая полотна мастеров эпохи Возрождения. Итальянский город Верона на рассвете. По реке проплывает гондольер. Горожане собираются на площади. Тут и богатые дожи, и нищие бродяги. Ромео, сын старого Монтекки, бродит по пустынным улицам. Из богатого дома Капулетти выходят трое слуг и направляются к девицам. На площади появляются слуги Монтекки. Два семейства — заклятые враги. Каждая встреча Монтекки и Капулетти заканчивается поножовщиной. Задиристые парни обнажают клинки и бьются до первой крови. Хотя устраивать поединки запрещено.

Тем временем в доме Капулетти готовятся к балу. Там Джульетта впервые увидит и полюбит Ромео. Далее события развиваются по писанному Шекспиром. Будет и балкон, на который выходит Джульетта, и тайное обручение юных влюбленных отцом Лоренцо, и убийство Меркуцио, и сватовство Париса. А потом склянка со снотворным для Джульетты и бутылочка с ядом для Ромео. Три акта шекспировских страстей и величественная музыка Сергея Прокофьева. Даже тот, кто пришел на балет впервые, слышал «Танец рыцарей». От этой музыки мурашки по коже.

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Шут — Акиб Анвар

Светлана Захарова не просто прима Большого, она волшебница. Ее имя давно для любителей балета стало нарицательным. Захаровой подвластна любая партия — даже 14-летняя Джульетта. Светлана в ней легкая, невесомая, юная. Проделана грандиозная работа над созданием образа. Ее героиня наивна, улыбчива и безрассудна в первом акте. Серьезная и повзрослевшая во втором. И трагичная в третьем.

В партии Ромео вышел Артемий Беляков. В его чувства к Джульетте веришь с первой секунды. Он техничен, артистичен, и эта партия ему отлично знакома. Он выходил в ней в спектакле «Ромео и Джульетта» в хореографии Григоровича, а затем и в версии Ратманского. Премьер Большого долгое время репетировал под руководством Михаила Лавровского. А в 2015-м Артемий Беляков еще и получил красный диплом хореографа на балетмейстерском факультете МГАХ, где его педагогом тоже был народный артист СССР.

Овации сорвал исполнитель партии Меркуцио премьер ГАБТа Дмитрий Смилевски. В прочтении артиста его герой — весельчак, любимец женщин, миротворец, готовый отдать жизнь за Ромео. Высокие прыжки, зависание в воздухе — безукоризненное исполнение. Но партия сложна еще и тем, что Меркуцио приходится драться с Тибальдом на шпагах. Фехтовать надо было с двух рук. Чтобы сценический бой не превратился в драку, а был еще и танцем — это особое мастерство. Партию Тибальда исполнил Денис Савин. Характер героя, его мгновенную вспыльчивость зритель считывал даже по образу эксцентричного артиста. Его волосы в спектакле были красными, как и костюмы Капулетти. Платья Монтекки выполнены в серых оттенках.

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Меркуцио — Дмитрий Смилевски

650 костюмов на семь составов

«Ромео и Джульетта» — праздник для глаз. Зрителю есть чем восхититься. Это спектакль, в котором сценография менялась 13 раз! В первом акте за час публика побывала в семи разных пространствах, созданных гением сценографии Петром Вильямсом.

От спектакля 1946 года сохранилось 90% мягких декораций. Они стали основой для создания копий художником Сергеем Грачевым. Нужно было не только воспроизвести созданное Вильямсом, но и понять, как быстро менять декорации, чтобы соответствовать музыкальному материалу.

По эскизам был создан линолеум, имитирующий плитку. Утраченный реквизит восстанавливали с помощью 3D-моделирования. Скульпторы работали в мастерских Большого театра. А художник Татьяна Ногинова провела научно-исследовательскую работу, приступая к костюмам. Но копировать Вильямса она отказалась. Как и от ярких цветов — иначе они перетянут внимание на себя. Ей надо было одеть полсотни артистов. А еще духовой оркестр и Неаполитанский инструментальный ансамбль, которые тоже выходят на сцену во время спектакля. Всего отшито в Москве и Питере 650 костюмов на семь составов артистов!

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Джульетта — Светлана Захарова. Ромео — Артемий Беляков

В фойе работала выставка к премьере балета «Ромео и Джульетта». Фотографии и экспонаты — из фондов Музея Большого театра. Исторические черно-белые снимки, на которых композитор принимает цветы и овации на первом показе его балета. Сцены из спектаклей с участием народной артистки СССР Галины Улановой, а еще Джульетта в исполнении Натальи Бессмертновой, Марины Кондратьевой, Надежды Грачевой, Майи Плисецкой. В образе Ромео — Александр Богатырев, Андрей Уваров, Николай Фадеечев, Юрий Жданов, Марис Лиепа. И Николай Цискаридзе в партии Меркуцио. А в центре зала на манекенах были представлены костюм Ромео, в котором танцевал сам Михаил Лавровский в 1969 году, и платье Джульетты, сшитое для Раисы Стручковой в 1953-м.

Как вспоминал писатель Константин Паустовский: «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского — это не балет в нашем обычном и узаконенном веками понимании. Это — нечто новое и большее, чем балет. Это — высокая драма, выраженная пластическими средствами».

Фото: пресс-служба Большого театра/Дамира Юсупова Заключительная сцена. Синьор Капулетти — Алексей Лопаревич. Синьор Монтекки — Никита Еликаров. Джульетта — Светлана Захарова

Билеты на «Ромео и Джульетту» продавали уже по новым ценам. Если раньше балет в Большом стоил до 20 тыс., то теперь — от 2,5 до 30 тыс. рублей. И это тут же отразилось на общем портрете публики. Партер на премьере напоминал предновогоднего «Щелкунчика». Дамы в платьях в пол, драгоценности, меха. Модельные девушки в шанелях и лабутенах шли под руку с накачанными парнями в белых футболках. Были и зрители, пришедшие семьями. Рублевка и Патрики получили истинное удовольствие. После спектакля компания красоток делилась впечатлениями около театра.

— Раньше мы с вами входили в Большой через центральный вход, а теперь только выйти здесь можем, — сокрушались девушки. Ведь с нынешними ценами они могли себе позволить только билеты на ярусе, а туда попасть можно через боковые входы в театр. Через главные двери проходят зрители из партера и бельэтажа.