Театральные романы: Юрий Башмет трижды сыграл в МХТ

«Любите ли вы театр, как люблю его я?» — писал Белинский. Кто на этот вопрос точно можно ответить утвердительно, так это Юрий Башмет, хотя он вовсе не актер или режиссер. Его Зимний фестиваль стартовал на знаменитой сцене МХТ имени Чехова, и три вечера подряд маэстро провел в Камергерском переулке . Первые два спектакля — это, естественно, «Не покидай свою планету», хит и многолетний талисман башметовских смотров. А после была показана премьера — «Истории любви». «Известия» прислушались к романтическим исповедям в слове и музыке .

Сцена признания

Юрий Башмет давно и последовательно развивает гибридный жанр — полуконцерт-полуспектакль . И еще до того, как Зимний фестиваль перекинулся с Сочи на Москву (не оставив, впрочем, и краснодарский город), маэстро стал демонстрировать на каждом смотре очередной эксперимент в этой сфере. Собственно, всё началось как раз с «Не покидай свою планету» — поэтичной фантазии по мотивам «Маленького принца» . От обычного моноспектакля (в главной роли — неизменно Константин Хабенский) эта постановка отличалась постоянным присутствием на сцене оркестрантов во главе с Башметом и обширными музыкальными «комментариями» в их исполнении .

Константин Хабенский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потом были другие работы — с большей или меньшей театральной составляющей, но всё с тем же ключевым ингредиентом, напоминающим, что перед нами не стандартное драматическое действо, но все-таки и не опера, и не концерт . Из относительно недавних примеров можно назвать «Кроткую» по Достоевскому, «Живые и мертвые» по Симонову. И вот год назад Башмет представил новую постановку — «Истории любви», где визуальная составляющая сведена совсем к минимуму, а на первом плане великие классические тексты и новая музыка (ее автор — постоянный соратник Башмета Кузьма Бодров).

В 2023-м, правда, постановка прошла единственный раз и вне фестивального контекста. Потому-то новый показ значился на сайте театра как премьера. И можно предположить, что теперь он уже прочно пропишется хотя бы в репертуаре башметовских смотров, а может, и самого МХТ.

Сыграли дуэтом

Особенность «Историй любви» в абсолютной минималистичности. Сцена представляет собой небольшой амфитеатр, в чаше которого располагаются «Солисты Москвы» и Башмет, а на возвышениях вокруг — пюпитры, к которым выходят по очереди актеры (Игорь Золотовицкий, Михаил Пореченков, Анна Чиповская и другие). Задник отсутствует — разве что лучи света иногда оживляют окружающую амфитеатр тьму. Сами же артисты просто читают текст — выразительно, эмоционально, проникновенно, но не изображают персонажей, не перевоплощаются. Сохраняют дистанцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И это позволяет сфокусировать внимание на главных героях. Героях действа — литературе и музыке — и героях рассказов — мужчине и женщине. Семь жемчужин русской классики (Бунин, Чехов, Горький, Куприн, Булгаков, Вампилов) — семь совершенно разных сюжетов. Но в каждом есть Он и Она, и в каждом — непростой, подчас болезненный диалог, игра между ними . Нет-нет, по ролям ничего не разыгрывается. И даже когда произведения читают на двоих — например, Ирина Пегова и Игорь Верник («Псалом» Булгакова), Михаил Пореченков и Анна Чиповская («Рассказ о безответной любви» Горького), — получается не актерская игра, а скорее чередование двух тем, подобно музыкальному произведению. Но в итоге всё работает на тот дуализм, который проявляется здесь во всем. Инь и ян .

Гармония в любви

Истории, конечно, трогают. Волнуют. Будоражат. Порой, несмотря на всё мастерство актеров, они кажутся затянутыми — все-таки писатели создавали их для чтения, а не для декламации. Но в этой неторопливости свой шарм . И чем дальше, тем больше понимаешь, что за этими семью историями скрываются еще две. Одна — роман слова и музыки. Вторая — страсть Башмета к театру . Правда, в отличие от историй, сочиненных писателями и полных эмоциональных бурь, здесь в обоих случаях царит полная гармония.

Одно удовольствие слушать, как благородное звучание струнных то деликатно уходит на второй план, то замирает на одном аккорде, а то, наоборот, будто договаривает то, что в рассказе повисло в воздухе. И не меньшая радость — следить за дирижерской пластикой Юрия Абрамовича, который чувствует себя на подмостках МХТ не менее свободно и комфортно, чем на сцене БЗК или филармонии .

Юрий Башмет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И эта история любви, конечно, не заканчивается, даже когда опускается занавес. 20 января маэстро предстоит выйти на сцену Театра имени Гоголя с постановкой «Фантастическая Кармен» по мотивам оперы Бизе и балета Щедрина, 31 января там же покажут «Живые и мертвые», а 1 февраля театральная музыка, наоборот, переедет в концертное пространство — Зал имени Чайковского . Башмет и симфонический оркестр «Новая Россия» исполнят там темы из различных спектаклей МХТ.