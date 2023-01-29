Ноты про тексты: как МХТ им. Чехова открыл юбилейную программу 125-го сезона

Любовь первая и последняя, безответная и взаимная, счастливая и трагическая. Куприн и Бунин, Горький и Булгаков, Чехов и Вампилов. А также Константин Хабенский с созвездием актеров и Юрий Башмет с «Солистами Москвы». Музыкально-литературным спектаклем «Истории любви» МХТ им. Чехова открыл программу юбилейного года, посвященную 125-летию Художественного театра. «Известия», побывав на торжестве и поговорив с его участниками, оценили масштаб замысла и его воплощение.

И примкнувший к ним Куприн

В истории Художественного театра были вечера литературные и вечера музыкальные. А вот чтобы оркестр и актеры участвовали в спектакле на равных — такого еще не было. В этом смысле Константин Хабенский и Юрий Башмет — первопроходцы.

Маэстро Башмет заметил, что они с Константином Юрьевичем давно подбирались к теме любви, а сейчас хорошо всё совпало. На каждом его зимнем фестивале должна быть премьера — и она состоялась. МХТ должен был открыть программу юбилейного года Художественного театра — и он ее открыл.

Литературный материал заимствовали у писателей, сотрудничавших с МХТ. Чехов, Горький, Бунин, Булгаков, Вампилов. В список авторов попали также Куприн, который к МХТ отношения не имел. Впрочем, Чехов настолько ценил его актерские способности, что советовал ему поступать в труппу Художественного театра.

Музыку написал Кузьма Бодров. Семь рассказов — семь оркестровых пьес. Красивых, тональных, иногда с диссонансами. Партитуру спектакля создавали вместе с режиссером Георгием Ковалевым и актерами. Подробно расписали, где музыка сопровождает слово, где отступает, а где выходит на первый план.

Ноты про тексты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Художник Николай Симонов декорировал сцену разновысотными помостами. В углублении между ними, в импровизированной оркестровой яме расположились «Солисты Москвы» во главе с Башметом. На обозрении зала оказались нервная спина маэстро, музыканты анфас и весь процесс исполнения музыки. Цветовой доминантой стал черный. На заднике клубились серо-бежевые облака, а вся конструкция стремилась в бесконечность.

Вечер начался с сюрприза. На сцене появился худрук Хабенский. В списке чтецов он не значился, но свой вклад в программу внес — прочел фрагмент из рассказа Чехова «О любви». Из немалого повествования выбрал то, что можно назвать концептом вечера: «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными . То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай».

Индивидуально и вместе

Первым «случай» огласил Игорь Золотовицкий. Ректор Школы-студии МХАТ прочел «Святую любовь» Куприна — о том, как разбились мечты наивного юноши. Оркестр сопровождал повествование лирическими темами, а там, где потребовался сарказм, перешел на галоп.

— Миссия театра — рассказывать про любовь, любви нам сегодня не хватает, — прокомментировал актер. — Поэтому даем лирическую интонацию. А интонация театра всегда соответствовала времени, недаром наши основоположники назвали свое детище общедоступным.

Ноты про тексты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Михаил Пореченков и Анна Чиповская в очередь читали «Рассказ о безответной любви» Максима Горького. Михаил брал темпераментом. Анна искрилась женственностью.

На вопрос, узнала ли она что-нибудь новое о любви, актриса призналась, что человек она чувствительный, впечатлительный и Горький в нее «попадает сильно». Что касается любви, то ей и жизни не хватит, чтобы постигнуть это явление, а повторить опыт героев рассказа ей бы не хотелось.

— Всё настолько безысходно, и у героя такая болезненная привязанность к героине, что мне не хотелось бы иметь такие инсайды, не хотелось бы оказаться ни на стороне ее, ни на стороне его, — заметила Анна.

Кристина Бабушкина насытила тонкими психологическими деталями чеховский «Рассказ госпожи NN». Речь шла о даме, которая так кичилась своим богатством и знатностью, что упустила любовь человека незнатного и небогатого.

— «Истории любви» — восхитительная тема к юбилею, а то, как мы работаем с оркестром, — настоящие музыкально-драматические кружева, — порадовалась актриса.

Народный артист России Авангард Леонтьев с блеском преподнес «Любовь», вместе с Чеховым поиронизировав над глупенькой Сашей и неизвестно почему влюбленным в нее рассказчиком.

Ноты про тексты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Материал выбирал худрук, он же занимался распределением материала. Я, как солдат, подчинился решению. У Чехова не бывает плохих рассказов, — считает Авангард Леонтьев. — С оркестром всегда большой кайф выступать. Музыка написана так, чтобы не помешать слову. Она подспудная, неявная, без неожиданностей. А где-то, наоборот, выходит на первый план . Это любовь звучит, а мы в это время молчим. Главное внимание — на взаимодействие. А вдруг пропустишь свое вступление? Ловим сигнал дирижера.

Попадание в сердце

Чтецкие пюпитры расставили по всему периметру, и актеры, если им требовалось обозначить персонажа, имели некоторое пространство. Отличилась Ирина Пегова. Прошлась по подмосткам светской дивой, придерживая шлейф вечернего платья («Легкое дыхание» Бунина). Выбежала мальчишкой-сорванцом в «Псаломе», который прочла вместе с Игорем Верником.

Рассказ Булгакова в их исполнении превратился в мини-театр. Актриса преображалась то в ребенка, то в его маму. Актер вжился в роль страдающего мужчины — он бы и рад помочь любимой женщине, но как это сделать, не знает.

Еще один герой Верника — персонаж рассказа Александра Вампилова «Моя любовь» — напротив, поначалу был в себе уверен, а потом заскучал.

Ноты про тексты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Вампиловский рассказ — это вообще чудо: про то, как человек решил вернуться к своей первой любви, и она его ждала, — поделился актер. — Оркестр иногда работает в контрапункте со словом, создавая объем. А иногда — легкость, дыхание.

Верник считает, что слово гениев, соединенное с музыкой, — верный рецепт попадания в сердце. Выберите рассказ, найдите музыкантов — и читайте любимой женщине, посоветовал он.