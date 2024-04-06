Мели, Емеля: в Театре Армии состоялась премьера о бунте Пугачева

Масштабная работа режиссера Павла Сафонова сразила поклонников Пушкина и продемонстрировала актуальность сочинения Александра Сергеевича, чье 225-летие со дня рождения отметят в июне. В спектакле воспета любовь к Родине, служение Отечеству и преданность любимым. В роли Емельяна Пугачева — Вячеслав Разбегаев, в роли Екатерины II — народная артистка Ольга Богданова . 4 апреля состоялась премьера на самой большой театральной сцене в стране, которой с сентября руководит народный артист РФ Александр Лазарев.

Ветер с поля дул

В Театре Российской армии — премьера. Приглашенный режиссер — Павел Сафонов, известный по работам в Театре Вахтангова, «Современнике», РАМТ, Театре сатиры и других . Когда ему поступило предложение от руководства ЦАТРА поставить «Капитанскую дочку», Сафонов отнесся к этому как к вызову. С одной стороны, обязательное произведение из школьной программы, с другой — азарт подать его интересно. Режиссер нашел свое оригинальное решение в прочтении повести Пушкина, которую неоднократно воплощали на сцене.

Фото: teatrarmii.ru

Подмостки Театра Армии помнят конницу и даже танки. Самая большая сцена сложна для режиссеров. Ее надо освоить. В помощь постановщику — художники. Сценограф Дмитрий Разумов создал единственную декорацию. Утес в половину высоты колосников занял всю сцену. Он представляется зрителям то надвигающимся ледником, то кораблем, пробирающимся сквозь непогоду, крепостным валом с обрывом. А в финале становится лобным местом для Емельки Пугачева.

Визуализировать заснеженные оренбургские степи Разумову удалось при помощи искусственного снега. Он медленно падал на сцену, чем создавал особую атмосферу. Художник по свету Руслан Майоров создал грандиозную световую партитуру спектакля. Здесь и зарево пожарищ, и взрывы, и непроглядная мгла, и страшная метель. А играя с тенями, он приумножил армию дюжиной вояк.

Фото: teatrarmii.ru

Художник по костюмам Евгения Панфилова не стала отвлекать зрителя буйством красок от происходящего на сцене. Она лишь поддержала и развила драматичность содержания пушкинской повести. Все костюмы выполнены в трех цветах — красный, белый, черный.

Тулупчик заячий

Внимательные зрители оценили всю мощь драматического дарования Александра Сергеевича. Сюжет выстроен так лихо, что оторваться от него невозможно. Заслуженный артист России Николай Козак не сходит со сцены — он в роли возмужавшего Петра Гринева ведет повествование.

Фото: teatrarmii.ru

Принято считать, что главной героиней в «Капитанской дочке» выступает Маша Миронова. Но у Пушкина всегда во всем присутствует скрытый смысл. В спектакле каждый персонаж выписан очень подробно. Особое внимание уделено Пугачеву. Самозванец, который объявил себя Петром III, воспользовавшись слухами, что Император Всероссийский жив, путь к трону прокладывал через горы трупов и реки крови. При этом был одинок. Его не понимало окружение — и в этом трагедия Пугачева. Судьба столкнула его на перепутье с Петром Гриневым. Тулупчик заячий с барского плеча в лютую стужу беглый казак запомнил надолго.

Дерзкого бунтовщика режиссер доверил сыграть Вячеславу Разбегаеву. Стопроцентное попадание в образ. Как только харизматичный актер появлялся на сцене, зал затихал. Отвлекались даже школьники, которых родители привели в театр, чтобы те хоть увидели то, что не хотят читать.

Фото: teatrarmii.ru

«Капитанская дочка» просто соткана из цитат, которые ушли в народ. Взять хотя бы притчу об орле и вороне, рассказанную старой калмычкой Пугачеву. Чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там — как Бог даст!

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Текст Пушкина создателями спектакля не нарушен, и слушать его со сцены — одно удовольствие. Режиссер лишь внес в постановку письмо Екатерины II Вольтеру. В нем Императрица описывает Емельяна Пугачева. Известный французский просветитель-вольнодумец хотел узнать о «маркизе Пугачеве», не служит ли он кому или не орудие ли чье-нибудь?

Фото: teatrarmii.ru

«За себя или кого другого действуете? Словом: господин ли вы или чей холоп?» — интересовался Вольтер у Екатерины II 22 октября 1774 года.

«Охотно удовлетворю ваше любопытство на счет Пугачева: это мне будет тем легче, что месяц тому назад он был взят, — отвечала Императрица. — До сих пор нет ни малейшего следа, чтобы он был орудием какого-либо государства или чтобы он последовал чьему бы то ни было внушению. Должно предполагать, что г-н Пугачев сам хозяин-разбойник, а не чей-нибудь холоп».

По словам Императрицы, после Тамерлана Пугачев — тот, кто загубил человеческого рода более, чем тюркский завоеватель.

Фото: teatrarmii.ru

В роли Екатерины II — народная артистка России Ольга Богданова. Что в кринолине, что в чепце, она величественна, горделива, нетороплива. Царица, не иначе. Каждое слово — в сердце, каждый жест — выверен.

Еще раз про любовь

Какой Пушкин без любви? В «Капитанской дочке» ее можно черпать большой ложкой, и всё равно останется. Любовь случается между 17-летним дворянином Петром Гриневым и дочерью коменданта Белогорской крепости Машей Мироновой. «Береги платье снову, а честь — смолоду». Такой наказ дал Петру Гриневу отец перед тем, как отправил сына служить в Белогорскую крепость. И служивый свято чтил его.

Машу сыграла молодая актриса ЦАТРА Екатерина Шарыкина. «Девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши. Одевалась просто и мило» — так о Маше пишет Пушкин. Капитанская дочка — идеал чести и самоотверженности. Из-за нее вступил в схватку с предателем Швабриным Петр Гринев, из-за нее он идет на поклон к Пугачеву, ее не выдает на суде. Роль влюбленного дворянина сыграл Максим Чиков. Он мечется по сцене, будто не может найти себе место. Маша тоже не может устоять на месте. Ей сложно в силу темперамента и воспитания в окружении военных.

Фото: teatrarmii.ru

Метания влюбленных объяснимы. Кому-то казалось, что эмоциональные пробежки из одной кулисы в другую есть решение режиссера освоить актерами всё полотно огромной сцены. Но на самом деле этим движением герои создают особую энергию в постановке. Она понятна молодому зрителю. Для них события XVIII века не мумифицированы и не статичны, а очень хорошо считываются и перекликаются с днем сегодняшним. В этом есть истовость и искренность юных героев.

Теплые чувства вызывает отношения четы Мироновых. С виду смешные и провинциальные, ограниченные стенами и интересами Белогорской крепости. Но в своих поступках они — сам концентрат любви к Родине. В роли коменданта крепости Ивана Кузьмича Миронова — Андрей Кайков. Еще недавно поклонники этого ярко-комедийного артиста могли видеть на сцене театра «Содружества актеров Таганки». Но уже пару лет Андрей Кайков решил держаться подальше от слияний и поглощений. Теперь он служит в Театре Армии и занят в четырех постановках. Режиссер Павел Сафонов расширил спектр образов артиста. Теперь у него еще и серьезная драматическая работа.

Фото: teatrarmii.ru

Комендантшу Василису Егоровну Миронову играет Мария Голубкина. В ЦАТРА всю жизнь служит ее мать, народная артистка России Лариса Голубкина. И так уж совпало, что и фамилия Миронова для Марии — не пустой звук. Ведь ее воспитывал Андрей Миронов. Свою героиню Мария наградила отчаянной отвагой. Она готова кинуться с саблей на врага и принять смерть от руки бунтовщика.

Но за всё горе, что сотворил Пугачев, и его настигла кара. Сцена казни — жирная точка в спектакле. Емелька-бунтовщик выходит к плахе: «Прости, народ православный!» Пугачев взваливает плаху на плечо и поднимается с ней на вершину утеса, где над ним заносит топор палач.

Любовь, верность и честь — центральная линия пушкинской повести. Создатели спектакля потрудились на славу, и у них получилось достойное классика полотно. Пушкину бы понравилось.