Военное изучение: гвардейцы — в Эрмитаже, Пушкин — в Театре Армии

В Государственном Эрмитаже прошла торжественная церемония, посвящённая Дню изгнания неприятеля из пределов России. В Запорожской и Херсонской областях продолжается новогодняя декада Москонцерта. Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представил постановку «Поэзия. Doc. «Сам по себе», посвященную творчеству поэта Игоря Караулова. Первой премьерой «Сезона учеников» Студии драматического искусства стал спектакль «Брехт. Швейк. Вторая мировая». В Органном зале МССМШ им. Гнесиных состоялся юбилейный концерт виолончелиста Сергея Судзиловского. Театр Российской армии показал «Сказку о царе Салтане». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Замыкая круг

На федеральной территории «Сириус» продолжается Новогодний музыкальный фестиваль, приуроченный к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Праздничный марафон стартовал концертами Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Солировали Павел Милюков (скрипка), Василий Степанов (виолончель), Мирослав Култышев (фортепиано). Впервые в «Сириусе» выступила певица Альбина Шагимуратова).

По словам Ханса-Йоахима Фрая, художественного руководителя фонда «Талант и успех», фестиваль демонстрирует возможности культуры по объединению мира.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Выступление государственного симфонического оркестра Республики Татарстан

— У нас выступят большие друзья «Сириуса»: Игорь Бутман с джазовыми композициями, Фабио Мастранджело с музыкой знаменитых балетов. В начале следующего года сюда приедут музыканты из Австрии и солисты знаменитого Венского филармонического оркестра. А 7 января мы замкнем круг симфоническим концертом с участием Дениса Мацуева, — рассказал культурный деятель.

Всего состоится 11 концертных вечеров. Традиционно их сопроводит просветительская программа, где часть мероприятий пройдет в новых форматах квиза и викторины.

Доблесть в сражениях

В Государственном Эрмитаже прошла торжественная церемония, посвящённая Дню изгнания неприятеля из пределов России. Рота почётного караула внесла в Военную галерею знамёна и штандарты полков-участников Отечественной войны 1812 года. Оркестр штаба Западного военного округа исполнил марши Российской императорской гвардии.

Фото: vk.com/hermitage_museum Торжественная церемония, посвящённая Дню изгнания неприятеля из пределов России

Праздник был учрежден 25 декабря 1812 года, когда император Александр I объявил своим Манифестом об изгнании французских войск с территории Российской империи

— Сегодня мы вспоминаем великий подвиг нашего народа и тех героев, что сделали эту победу возможной, — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, приветствуя гостей церемонии. — Здесь, в Военной галерее 1812 года на нас смотрят портреты доблестных воинов сражений XIX столетия. Мы также вспоминаем и думаем о героях, которые сегодня отдают жизнь за наше Отечество. Мы чествуем тех, кто защищает честь нашей Родины. История учит нас не только тому, какие бывают трагедии, но и тому, какие бывают победы и как они достигаются.

Жизнь поэта

Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представил премьеру спектакля «Игорь Караулов. Поэзия. Doc. «Сам по себе». Режиссером-постановщиком стал Сергей Глазков.

Оформила спектакль Алиса Меликова.

Фото: newtheatre.ru Спектакль «Игорь Караулов. Поэзия. Doc. «Сам по себе»

— Я всегда думал, что в моей биографии нет ничего драматического, что стихи даны мне вместо жизни, хотя многие мои стихи чётко привязаны к времени и месту. Но если замысел сделать спектакль обо мне как о человеке не был отброшен и дошёл до реализации, значит, что-то интересное в моей жизни было, — поделился поэт, вышедший на сцену вместе с актерами Ириной Линдт и Валентином Клементьевым.

По формату новый спектакль — не традиционная творческая встреча с автором, читающим свои стихи, а полноценное повествование, основанное на оригинальной пьесе Марии Ватутиной, которая сама была героем проекта Поэзия.doc.

По словам его вдохновителя Эдуарда Боякова, проект, посвященный современным русским поэтам, отражает парадоксальное сочетание документальности и художественности.

Человек и перемены

Первой премьерой нового сезона Студии драматического искусства (СТИ), объявленного «сезоном учеников», стал спектакль «Брехт. Швейк. Вторая мировая». Жанр постановки режиссер Уланбек Баялиев обозначил как «Сцены в восьми картинах и восьми зонгах».

Фото: Студия театрального искусства Спектакль «Брехт. Швейк. Вторая мировая»

— Герой этой истории — маленький человек во времена больших перемен, — рассказал он. — Как оставаться человеком во времена трагических событий? Для меня большая честь приглашение Сергея Васильевича Женовача сочинить историю для СТИ. Это наш общий дом, наша история, наша мечта о театре.

Уланбек Баялиев — выпускник первого набора мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. Работа с Брехтом была одним из его первых режиссёрских опытов: «Барабаны в ночи» в московском драматическом театре «Et cetera» вышел в 2007 году.

В феврале 2024 года на Малой сцене СТИ покажут спектакль Сергея Тонышева, выпускника последнего набора мастерской Сергея Женовача. В основе инсценировки — сценарий культового фильма Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь».

На музыкальном олимпе

В Органном зале МССМШ им. Гнесиных состоялся сольный концерт виолончелиста, заслуженного артиста РФ Сергея Судзиловского, приуроченный к его к 70-летию.

Фото: gnessinka.ru Заслуженный артист РФ Сергей Судзиловский

Прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Белы Барток, Клода Дебюсси, Арама Хачатуряна, Родиона Щедрина.

Публика тепло приветствовала юбиляра, в репертуаре которого более 130 концертов и сонат для виолончели от эпохи барокко до XXI века, в том числе редко исполняемые произведения.

— В свое время композитор Карен Хачатурян назвал артиста одним из наиболее заметных явлений на музыкальном олимпе нашего отечества. Он и поныне продолжает и развивает заложенные Мстиславом Ростроповичем великие советские и российские музыкально-исполнительские традиции, — отметили в пресс-службе.

Дед Мороз на вахте

В Запорожской и Херсонской областях продолжается новогодняя декада Москонцерта, организованная при поддержке «Общероссийского народного фронта». Кульминацией программы стали представления семейного спектакля по мотивам повести Кира Булычева «Тайна третьей планеты» в постановке Марии Тихоновой.

Фото: Москонцерт/Эдуард Ивашин Спектакль «Новогодняя тайна третьей планеты» для детей Херсонской области

— Культбригады Деда Мороза работают не хитро. Интро, спектакль, подарки — и так много раз! — поделился впечатлениями генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин. — Вроде бы одно и то же, но каждый раз — абсолютно новые эмоции, незабываемая энергетика, которую даже через несколько месяцев легко вспомнить. Так и промчались наши новогодние сани по территориям новых регионов, а мы, конечно, горды нашей «Тайной третьей планеты», потому что она прошла на ура.

В спектакле приняли участие артисты Москонцерта из объединения по работе с детьми и юношеством, а также музыканты-гусляры из ансамбля «Купина».

Любовь побеждает

Театр Российской армии показал «Сказку о царе Салтане», посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. На самой большой сцене страны выстроен старинный театр с механизмами и декорациями, мерцающими фонарями, суфлерской будкой, похожей на морскую раковину, водопадами из серебряной фольги, Змеем Горынычем и няней Ариной Родионовной из папье-маше.

Фото: teatrarmii.ru Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Режиссер Андрей Бадулин пообещал вернуть зрителей семейного спектакля в атмосферу ожидания волшебства, которой наслаждался в своем детстве.

— У меня был кукольный театр — небольшая коробка с театральным порталом, за которым я мог устанавливать кулисы и задники, менять свет с помощью фонарика, разыгрывать спектакли с крошечными картонными «артистами», — поделился воспоминаниям режиссер. — И мы с постановочной группой решили сделать спектакль на старый манер, чтобы добиться волшебства сегодняшнего, где сказка — непреходящая истина и всегда побеждают добро и любовь.

В роли самого Пушкина — артист Театра Армии Роман Богданов.