«Известия» показали разрушенную рядом с поселком Лесоторговым дамбу в Орске
«Известия» показали с воздуха разрушенную рядом с поселком Лесоторговым дамбу в Орске Оренбургской области. Кадры сняты и опубликованы в день прорыва, в понедельник, 8 апреля.
Как следует из видео, длина прорыва составляет около 8–10 м. Через него в сторону поселка с высокой скоростью устремляются потоки воды. При этом территория, которая видна с дрона, вся залита водой.
Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый.
Также в понедельник МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.
Первый прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал, произошел 5 апреля. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.
По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.