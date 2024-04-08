Эксперт поделилась советами по защите дачного дома и огорода от паводка

Если говорить о территории садоводческих огороднических товариществ, то одна из самых эффективных мер защиты дома и огорода от паводка — это дренажные каналы. Об этом «Известиям» 8 апреля рассказала юрист, медиатор, эксперт в управлении СНТ Надежда Локтионова.

«Дренажные каналы изначально планировались практически во всех садоводческих товариществах, потому что, как правило, садоводам давали у нас неудобицу — это болотистая местность, которая каждый год подтапливается, даже несмотря на обилие осадков. Поэтому если на территории садоводческих товариществ до сих пор есть дренажные каналы, то к ним нужно относиться особо внимательно», — рассказала Локтионова.

По ее словам, их нужно обязательно чистить и ничем не засыпать.

«Среди садоводов довольно часто есть такие случаи, когда они засыпают дренажные каналы, чтобы расширить площадь своего земельного участка. Так вот: если хочется расширить площадь земельного участка, то как минимум нужно положить трубу, которая обязательно будет способствовать тому, чтобы канава использовалась так же эффективно и вода могла куда-то уходить», — отметила эксперт.

Другой способ, о котором она рассказала, — это строительство дома на более высоком месте. Для этого можно построить его на сваях.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

8 апреля вблизи поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы в Орске. Как сообщил корреспондент «Известий», вода за секунды размыла дамбу, стихия сносит деревья и мчится в сторону поселка.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.