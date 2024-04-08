Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Об этом 8 апреля сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод», — говорится в сообщении.

Так, комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков, заместителем председателя комиссии стал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В ее состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий и др.

Помимо этого, в состав комиссии были включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, МВД, Росгвардии и других ведомств.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

Кроме того, 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.