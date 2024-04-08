Дело возбудили после массового отравления строителей в Калининграде

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту отравления 21 строителя в Калининграде. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

«<…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ. Как следовало из информации, за медицинской помощью обратились 20 рабочих строительной организации, 11 из которых доставлены в инфекционную больницу.

Отмечалось, что в столовой, где питались заболевшие, выявлены многочисленные нарушения, которые могли стать причиной заболевания.

«На данный момент число госпитализированных рабочих составляет 21 человек», — заключили в ведомстве.

В начале апреля в Петропавловске-Камчатском приостановили работу кафе из-за массового отравления его посетителей. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарных норм и правил.