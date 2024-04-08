Политолог раскрыл новый политический вектор Словакии при президенте Пеллегрини

После победы спикера Национального совета (парламента) Словакии и лидера партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини на президентских выборах республика станет акцентировать внимание представителей коллективного Запада на необходимости урегулирования конфликта на Украине через переговоры с РФ. Об этом и других последствиях, которые могут ждать Словакию во внешней и внутренней политике после победы Пеллегрини, рассказал «Известиям» 8 апреля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Политолог отметил, что главным результатом прошедших президентских выборов является то, что премьер-министр республики Роберт Фицо за счет победы Пеллегрини консолидировал две ключевые должности в стране — премьер-министра и президента.

«В Словакии ведущую роль играет премьер-министр, кабинет министров, но вместе с тем у президента достаточно широкий арсенал инструментов для того, чтобы если уж и не блокировать работу кабинета министров, то создавать серьезнейшие затруднения в ее эффективности — теперь эта препона снята. Проблема убрана, власть консолидирована, и в этом отношении для Фицо появляются достаточно значительные возможности для реализации своих идей и положений как во внутренней, так и во внешней политике», — считает Денисов.

По его словам, теперь во внутренней политике страны будет сделан упор на европейский национализм XXI века, когда ориентация будет в первую очередь направлена на свое собственное государство, а не на наднациональные структуры вроде Брюсселя и проч.

«Что касается внешней политики, то это, конечно, также связано и с внутренней, но мы знаем заявления Фицо относительно и конфликта на Украине, и взаимоотношений с РФ. Поэтому здесь мы можем ожидать, что Словакия станет государством, которое будет постоянно акцентировать внимание представителей Евросоюза, НАТО, коллективного Запада в целом на необходимости урегулирования конфликта на Украине через переговоры с Россией», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по мнению Денисова, конфигурация новой политической элиты в Словакии также принесет и значительное облегчение для Венгрии. Вероятно, что появится новая ось Братислава – Будапешт, которая символически будет демонстрировать то, что всё больше государств выступают за конструктивные взаимоотношения с Российской Федерацией, резюмировал политолог.

7 апреля стало известно, что Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек. После победы новоизбранный президент заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине.

Вместе с тем экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек предположил в беседе с «Известиями», что Словакия во главе с Пеллегрини, не поддерживающим политику США и ЕС, не будет отправлять оружие Киеву.