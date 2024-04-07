Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, представляющий партию «Глас», которая входит в правящую коалицию, заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине. Об этом 7 апреля он сказал в интервью телеканалу TA3.

Он также отметил, что после окончания конфликта Словакия будет искать возможности для общения с Россией.

«Я сделаю всё возможное для того, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира», — добавил он.

В ходе предвыборной кампании политик также выступал против оказания помощи Киеву.

Пеллегрини вступит в должность 15 июня.

Ранее в этот день стало известно о том, что Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-министр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.

Накануне экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявлял, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Пеллегрини из-за его национальных интересов.