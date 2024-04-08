Военные инженеры прибыли в Оренбургскую область для борьбы с паводком

Министерство обороны России по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера окажет жителям региона помощь в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. Об этом военное ведомство сообщило 8 апреля в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военные инженеры Ясненского ракетного соединения уже прибыли в Орск.

«Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — говорится в сообщении.

В оказании помощи принимают участие более 100 военных и 18 единиц спецтехники, в том числе самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Кроме того, личный состав ракетного соединения проведет работы по укреплению береговой линии рек в области.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер тогда заявил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Кроме того, сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. 7 апреля мэр Орска Василий Козупица призвал жителей города эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.