СМИ сообщили о передаче Литвой бронетранспортеров M577 для ВСУ

Литва передала украинской стороне бронетранспортеры M577, они были доставлены на Украину 5 апреля. Об этом 8 апреля сообщило издание Delfi.

«Непрерывность поддержки Украины — наша стратегическая цель. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят критический вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется», — заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кроме того, в публикации отметили, что Литва в начале марта поставила Украине 155-мм боеприпасы и выделила €35 млн на закупку снарядов для Киева.

18 марта глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС должны удвоить заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году, чтобы «готовиться к войне, желая мира». Он также указал на то, что эмиссия военных евробондов позволит получить деньги на закупку сырья или инвестиций в промышленность, что станет мощным средством укрепления инновационной базы Евросоюза.

До этого, 15 марта, Европейская комиссия (ЕК) выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов оборонной индустрией Европы. Средства в виде грантов будут направлены на финансирование 31 проекта, которые, по заявлению ЕК, должны способствовать повышению производства боеприпасов. Проекты охватывают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановительного ремонта.

Телеканал CNN 11 марта со ссылкой на высокопоставленных представителей европейской разведки также сообщал, что Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, в то время как США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.