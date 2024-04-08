МИД РФ уличил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»

Редакциям ведущих западных изданий даны указания не упоминать количество жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и исключить демонстрацию реакции простых граждан на трагедию. Об этом 8 апреля сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии.

Среди прочего в МИДе напомнили, что западные СМИ, а также чиновники США, Великобритании и Евросоюза спустя несколько часов после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, организовали пиар-кампания по отрицанию причастности спецслужб Украины к теракту.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля в Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, планировавшие совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что задержанные участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора атаковавших «Крокус Сити Холл».